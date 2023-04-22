В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С. В Риме +19 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +26 °С.
В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С. В Риме +19 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +26 °С.
В столице Болгарии +19 °С, будет солнечно. В Анкаре +17 °С, без осадков. В Афинах +24 °С, ясно.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +13 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +14 °С, также будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут также +14 °С, без осадков не обойдется.
В Киеве синоптики обещают +18 °С, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут +17 °С, будет ясно.
Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля.