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В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля

22 апреля 2023 16:16
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С. В Риме +19 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +26 °С.

В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля-1

В столице Болгарии +19 °С, будет солнечно. В Анкаре +17 °С, без осадков. В Афинах +24 °С, ясно.

В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +13 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +14 °С, также будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут также +14 °С, без осадков не обойдется.

В Москве +17°С, в Париже +12°С. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 апреля-7

В Киеве синоптики обещают +18 °С, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут +17 °С, будет ясно.

Весна наконец вступила в свои права! Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю апреля.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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