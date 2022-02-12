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Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»

12 февраля 2022 15:14
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Новости Беларуси. Танк Т-50, который мог противостоять любой военной машине времен Великой Отечественной, принял участие в битве под Москвой. Сражение 12 февраля воссоздали на «Линии Сталина», чтобы продемонстрировать мощь бронированной машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам бой считают судьбоносным. Именно его исход вселил надежду на скорую победу красноармейцев.  

Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»-1

Реконструкция танка Т-50 завершилась после долгой и кропотливой работы. Она велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Выбор именно на эту машину пал неслучайно. Она уникальна, так как сочетает высокую бронезащиту в 37 миллиметров, а также боевую мощь благодаря 45-миллиметровой пушке.  

Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»-4

Александр Микалуцкий, реставратор:  
У нее было 150 снарядов и более четырех тысяч патронов. Стояли два пулемета, спаренные в башенку. Что увеличивало поражаемость противника. Уникальность была еще в том, что впервые была сделана командирская башенка. Когда командир освобождался от зарядки и прицеливания по врагу. Он мог спокойно вести свою работу по полю боя.  

Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»-7

Производством Т-50 руководил конструктор Гинзбург. Первым заказом советская армия запросила 700 танков. Планировалось, что выпуск будет массовым, но в условиях военного времени и начавшейся эвакуации было трудно поставить производство на поток. Всего выпустили 75 единиц. До нашего времени сохранились всего две.  

Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»-10

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:  
Чем он интересен, этот экспонат? Что ходовая используется достаточно современного танка БМД-1 – это силовое отделение, оно перекомпоновано, чтобы в габариты Т-50 войти. Но тем не менее запчасти можно найти. Потому что при эксплуатации такой интенсивной в боях наших (в кавычках) техника выходит из строя, и периодически надо менять и двигатель, и системы охлаждения.  

В год на «Линии Сталина» проходит до 20 реконструкций боевых сражений с использованием детально воссозданных обмундирования и техники.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла # Александр Микалуцкий # Семен Гинзбург # Фотофакт

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