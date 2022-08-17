Вес общереспубликанского каравая растёт. Аграрии Беларуси собрали уже 5,7 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Без остановок кипит работа на хлебной ниве. Белорусские аграрии убрали зерно более чем с 70 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес общереспубликанского каравая составляет 5,7 миллиона тонн. Три региона страны преодолели знаковый миллионный рубеж – Минский, Брестский и Гродненский. Аграрии Брестской области приближаются к окончанию массовой уборки зерновых. А лидером по намолоту является Минская область. В центральном регионе есть свои герои жатвы. Сегодня, 17 августа, чествовали четырехтысячников в Дзержинском и Клецком районах. Примечательно, что молодые люди уже не первый раз ставят рекорд.