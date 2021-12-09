Весь двор усыпали солью, чтобы создать ощущение зимы. Чем ещё Радзивиллы любили удивлять гостей?

Новости Беларуси. Если сегодня отправиться в путешествие во времени по Несвижскому замку, можно представить, как Радзивиллы встречали гостей. Ведь гостеприимство было одной из главных отличительных черт всего княжеского рода. Оно и понятно, иначе зачем строить такую роскошь, если ей не похвастаться. Особенно в этом преуспел Пане Коханку. Его вечеринки по тем временам в стиле Великого Гэтсби буквально гремели на всю округу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алла Никитенко, экскурсовод первой категории историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Была у них такая расхожая фраза в дому «Гость в дом – Бог в дом». Действительно, гостей Радзивиллы всегда принимали очень пышно, очень помпезно. И больше всех гостей любил Пане Коханку. Это сын очень известного Михаила Казимира Рыбоньки. Звали его Кароль Станислав Онуфрий Ян Непомуцен. И прозвище Пане Коханку он как раз и получает в связи с тем, что приглашает к себе в гости практически всех без разбору. Порой в дому у него гостило до 300 персон одномоментно. И вот сохранились вполне исторические сведения о том, как пышно в замке прошло Рождество 1780 года, которое выпало на время управления. Представляете, он из Риги тогда в замок заказал 1,5 тысячи бутылок шампанского, 200 бутылок рейнского, 300 бутылок бургундского вина, 3 огромные бочки английского пива, 15 бочек маринованных и свежих устриц, тысячу фунтов свечей, гостям же светло в замке должно быть, неисчислимое количество бочек с порохом. Мы предполагаем, чтобы запускать фейерверки. Но мы с вами понимаем и другое. Фейерверки 21 столетия, наверное, немножко отличались от фейерверков 18 века, тогда просто палили из пушек. С валов, с бастионов. Поговаривают, в то Рождество особенно долго и громко. Настолько, что у местных жителей в городе Несвиже стекла из окон высыпались. Но я думаю, для Радзивиллов это уже тогда была не проблема. Ведь в начале 18 века имеют два стекольных небольших завода, их тогда называли гутами, в Налибоках и Уречье. Так что в случае желания, компенсацию за выбитые стекла Радзивиллы, я думаю, вполне могли предложить.

Богатый самодур Пане Коханку жил на широкую ногу и прославился своими экстравагантными причудами. За них его называют Мюнхаузеном 18 века. Пане Коханку мог позволить себе не просто роскошно отмечать рождественские праздники, но и не ждать наступления зимы, чтобы окунуться в атмосферу зимней сказки.

Алла Никитенко:

Гости, правда, летом пожаловались на то, что им тут жарко. Он сказал: «Ах, вам жарко, значит, завтра наступит зима». Я не знаю, что на тот момент подумали его гости, но были удивлены на утро. Они увидели в окна замка, что весь двор белым бел. И весь мост, который сегодня асфальтирован, а тогда был деревянным, тоже усыпан чем-то белым. У ворот стоят действительно медведи, запряженные в сани, готовые довезти гостей из замка в костел на службу. Когда люди вышли, они поняли, что это соль. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что соль в 18 веке – это, в принципе, валюта того времени. Ну, Пане Коханку надолго обеспечил, наверное, жителей города. Потому что после определенных перипетий он разрешил эту соль собрать для собственных нужд и поговаривают, еще очень долго на несвижских ярмарках звучала фраза: «Только солью, пожалуйста, с нами не рассчитывайтесь».

Яна Шипко:

Я думала, что у него это прозвище за любвеобильность, оказывается, за гостеприимство. Алла Никитенко:

Любвеобильностью страдал больше его папа, который как раз таки и получил свое прозвище за то, что всех женщин и девушек, которые ему нравились, он называл «рыбонька моя», вот отсюда и пошло прозвище. Хотя, кстати, законная «рыбонька» у него была. Известная женщина-драматург на этих землях Франтишка Уршуля.

Кстати, именно Рыбоньке Несвижский замок обязан своим роскошным барочным обликом. Он активно восстанавливал родовое гнездо и сделал Несвиж центральной резиденцией Радзивиллов. Оказываются, сени встречают гостей не только в деревенских избах, но и в княжеских владениях – так называется по-современному «прихожая». И отсюда начинается рождественская сказка. В праздничном декоре замок особенно прекрасен.

Яна Шипко:

Если бы во времена князей Радзивиллов существовала Золушка, она вполне могла бы потерять свою туфельку на этих ступеньках. Эта парадная лестница встречала гостей и вела наверх в золотой зал, где они начинали знакомиться с замком во всей красе.

Алла Никитенко:

Мы с вами находимся в золотом зале, пожалуй, в одном из самых шикарных Несвижского замка. Зал возвращает нас в эпоху правления Михаила Казимира Рыбоньки. При нем здесь был поднят потолок еще на один метр за счет чердачных помещений. Высота этого зала сегодня составляет 7 метров 40 сантеметров. При Рыбоньке здесь было все богато украшено сусальным золотом, которое вы здесь видите и сегодня.

Яна Шипко:

Что-то могло остановить владельцев замка в этой погоне за роскошью?