«Одни ручки я могу делать сутки». Поговорили с минчанкой, которая создаёт необычайно красивые куклы

Новости Беларуси. Мулатки-шоколадки. Алисы в стране чудес. Рыжули в Зазеркалье. Неземная красота – дело рук многодетной мамы и просто феи Вероники Сушицкой. Путь к будуарным куклам был почти как у Максима Горького к прозе. В профессиональном кейсе художник-флорист, швея, мастер по маникюру, парикмахер, учитель черчения и искусства. Все таланты подытожил педуниверситет. И сейчас минчанка в своей стихии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Сушицкая, художник по куклам:

Когда ты создаешь куклу, все время остаешься в этой эйфории, ты все время ребенок, ты все время юная девушка, несмотря на все свои складочки. Были мастера, это Ирина Рожко. Первая мастер-кукольник, у которой я сделала свою первую куклу, но училась я в основном в педагогическом университете, у нас там прекрасные Ирина Юрьевна и Мария Юрьевна Примовы. Замечательные педагоги. Ольга Парфинович. У нас такие звезды работают.

Теперь жизнь льется меж домашками детей и полуночной мастерской. Букет талантов расцветает в куклах. Здесь Вероника кутюрье, визажист, колорист, обувщик, пластический хирург. На столе кофе и арсенал почти как у стоматолога. Все лица, ручки, ножки лепит индивидуально из запекаемого пластика. В помощь книги по анатомии и ангельское терпение. Куклы не любят спешки и паники.

Вероника Сушицкая:

И кукла у меня занимает неделю-две. Это кропотливая работа. Одни ручки я могу делать сутки. Мой муж приходит и говорит, боже, как можно над этими пальцами. Я надеваю очки, без них уже никак, и вот так вот сижу над этими ручками, вы посмотрите, на ней есть все, все линии, сделана анатомично. Но я критична к себе очень, я заставляю себя переделывать. Я не Роден и не Микеланджело, к сожалению.

Слезы градом, если что-то пошло не так, и пластик пошел по швам в печке. Ведь каждый день мастерица посвящает куклам не меньше 8 часов. Как они себя поведут, всегда загадка. Но наша героиня искрит позитивом, обожает критику и каждый день идет вперед. А прототипов находит на улочках родного города.

Вероника Сушицкая:

Я вдохновляюсь красивыми людьми, и в Беларуси у нас на самом деле кладезь, у нас все звезды. Очень интересно рассматривать глаза, губы, ушки, шею, но не совсем нравится людям, которых я рассматриваю. В этом случае я иногда надеваю очки, делаю вид, что я туда не смотрю, а сама кошу глазом, чтобы подсмотреть определенную черту. Потом прихожу домой, вспоминаю глаза, те же ресницы, ушки, ямочки, подбородок, и все это потом можно пролепливать в куколке. Также пользуюсь интернетом, фотографирую. У меня папка, и там уже более 150 лиц, те, которые мне нравятся.

Тело у эльфийских принцесс текстильное. Для космических глаз художница смешивает десятки оттенков. Пушкинские кудряшки создает из шкур овечек. Кажется, в роскошных платьях леди вот-вот отправятся на рождественский бал. От всех веет волшебством. Светлая энергетика мамы делает свое дело. Ляльки переезжают на ПМЖ в Россию, Швецию, Израиль, Украину. И это только начало. В кукольном мире минчанка всего два года.

Вероника Сушицкая:

Многие спрашивают меня, почему у меня такая большая любовь к афроамериканским девочкам. Первое – я очень люблю шоколад. Я очень люблю тепло. Частичка Африки с тобой, она здесь. Мне нравятся их черты лица, они необычные. Конечно, в моих куклах нет того, что есть на самом деле. У них гораздо крупнее черты лица, я делаю уже больше под наш. Они двигаются, голова, ручки двигаются.

Когда влюблен в то, что делаешь, происходят чудеса. На международной выставке в Казахстане со своими подопечными Вероника взяла серебро. А недавно в Москве, где съехалось полтысячи мастеров, собрала аншлаг. Тонкую работу рассматривали часами. Из 11 кукол домой вернулось только две. Это большой опыт и стимул расти. Рукодельница щедро делится секретами и готова научить каждого.

Вероника Сушицкая:

Мне кажется, что чем больше ты даешь людям, тем больше приходит тебе. Девушка в Израиле, сама белоруска, давно уехала. Год назад попросила одну куколку, такой отзыв мне написала, и мне стало так тепло на душе, что моя куколка там кого-то радует. Она потом говорит: я каждый день с ней разговариваю, это частичка Беларуси, и это так здорово, когда ты можешь своим творчеством кого-то радовать.

Голубая мечта – портретные куклы как в музее Мадам Тюссо. С юмором и характером. Но это уже совсем другая история. А пока ежедневный труд и кислород в столичных галереях искусств. Классики вдохновляют на подвиги. Вероника Сушицкая:

Леонардо да Винчи вообще говорил, ничего придумывать не надо, нужно только широко раскрыть глаза и смотреть на природу, тебя может вдохновить упавший листочек, лужа, ребенок пробежал, шлепнул по воде.