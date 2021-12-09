Выставки, презентации и концерты пройдут в честь 130-летия со дня рождения Максима Богдановича

Новости Беларуси. 130-летие со дня рождения Максима Богдановича. Книжные выставки, презентации, концерты и другие мероприятия посвятят в честь юбилея классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прожил 25 лет 5 месяцев и 16 дней, причем большую часть из них – на берегах Волги. Вместе с тем Максим Богданович – один из основоположников современного белорусского языка. Поэт, публицист, литературовед, переводчик – символ горячей любви к Родине и веры в творческие силы народа.

Сегодня, в день рождения Максима Богдановича, планируется возложение цветов к памятнику поэта у оперного театра. Именно недалеко от этого места он родился 9 декабря 1891-го.

Музеи Богдановича открыты в Минске, Гродно, Ярославле, в молодечненской деревне Ракутевщина. С этими местами связан его творческий путь. Похоронен автор единственного прижизненного сборника стихов «Вянок» в Ялте.