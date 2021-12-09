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В лагерь беженцев 9 декабря приедет большая делегация Совета Республики во главе с Натальей Кочановой

09 декабря 2021 08:27
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Новости Беларуси. Очередной день встречают с надеждой, что их просьбы будут услышаны европейскими политиками, беженцы в лагере на белорусско-польской границе. Наша страна делает все, чтобы помочь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В лагерь беженцев 9 декабря приедет большая делегация Совета Республики во главе с Натальей Кочановой-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Очередной морозный день пришел в лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Сейчас на улице порядка -12 °C. У беженцев уже состоялся завтрак, горячее питание, гуманитарные наборы. Сейчас мы наблюдаем, что сотрудники Белорусского общества Красного Креста привезли гуманитарные наборы уже на обеденное время. Также мы наблюдаем, что военные готовятся к началу рабочего дня в военно-полевой бане.  

Сегодня планируется довольно насыщенный день. В лагерь приезжает большая делегация Совета Республики во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Она планирует посетить и транспортно-логистический центр, и погранзаставу, пообщаться с беженцами и с теми людьми, которые помогают людям и делают все, чтобы этот лагерь функционировал в штатном режиме.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Наталья Кочанова # Константин Герцев # Фотофакт

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