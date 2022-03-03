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Анатолий Глаз: мы призываем украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта

03 марта 2022 18:58
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МИД Беларуси помогает с эвакуацией граждан из Украины. Работает круглосуточная телефонная «горячая линия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытие украинскими властями пунктов пропуска на границе создает серьезные проблемы для тех, кто хочет вернуться домой, в том числе и дальнобойщики. Для 400 обратившихся уже разработали безопасные маршруты, чтобы вернуться обратно.  

Анатолий Глаз: мы призываем украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта-1

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:  
Нам поступают многочисленные обращения за содействием от третьих стран, которые хотели бы вывезти своих граждан из Украины в Беларусь для их последующего возвращения домой. С нашей стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и иностранцев. Мы официально обратились в представительство ООН, представительство Международной организации по миграции и миссию Красного Креста в Беларуси с просьбой оказать всестороннее содействие в открытии гуманитарного коридора для беспрепятственного выезда всех желающих в Беларусь. Мы призываем украинскую сторону дать людям спокойно уехать из зоны конфликта.  

«Вернемся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины. Подробности здесь.  

# Международная политика # Анатолий Глаз # Анна Корольчук # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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