Анатолий Глаз: мы призываем украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта

МИД Беларуси помогает с эвакуацией граждан из Украины. Работает круглосуточная телефонная «горячая линия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закрытие украинскими властями пунктов пропуска на границе создает серьезные проблемы для тех, кто хочет вернуться домой, в том числе и дальнобойщики. Для 400 обратившихся уже разработали безопасные маршруты, чтобы вернуться обратно.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Нам поступают многочисленные обращения за содействием от третьих стран, которые хотели бы вывезти своих граждан из Украины в Беларусь для их последующего возвращения домой. С нашей стороны граница открыта. Мы готовы принимать как белорусов, так и иностранцев. Мы официально обратились в представительство ООН, представительство Международной организации по миграции и миссию Красного Креста в Беларуси с просьбой оказать всестороннее содействие в открытии гуманитарного коридора для беспрепятственного выезда всех желающих в Беларусь. Мы призываем украинскую сторону дать людям спокойно уехать из зоны конфликта.