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Вернулось лето. Погода в Беларуси на выходные 17-18 августа

16 августа 2019 14:48
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Новости Беларуси. В выходные 17-18 августа на территории Беларуси ожидается теплая погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди.

По информации Белгидромета, в субботу, 17 августа, в Беларуси ожидается до +25°С. В ночное время суток температура опустится до +14°С. Ночью и утром возможен слабый туман.

В воскресенье, 18 августа, температура воздуха прогреется до +26°С, по юго-западу страны до +28°С. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10°С по востоку до +18°С по западу Беларуси. Днем по северо-западу вероятны кратковременные дожди.

Впереди теплые выходные, но на этой неделе погода преподнесла белорусам сюрпризы. В гомельском лесхозе стихия повредила 90 гектаров насаждений – здесь подробнее.  

# Погода в Беларуси # общество

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