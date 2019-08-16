Вернулось лето. Погода в Беларуси на выходные 17-18 августа

Новости Беларуси. В выходные 17-18 августа на территории Беларуси ожидается теплая погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди.

По информации Белгидромета, в субботу, 17 августа, в Беларуси ожидается до +25°С. В ночное время суток температура опустится до +14°С. Ночью и утром возможен слабый туман.

В воскресенье, 18 августа, температура воздуха прогреется до +26°С, по юго-западу страны до +28°С. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10°С по востоку до +18°С по западу Беларуси. Днем по северо-западу вероятны кратковременные дожди.