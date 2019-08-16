«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания

Новости Беларуси. На службе народу. Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа на площади Государственного флага чествовали сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

Городское управление было создано сразу после освобождения Минска в 1944 году. В торжественной обстановке министр вручил лучшим сотрудникам ведомства награды. С напутственным словом к молодому поколению обратились ветераны службы, их руководители.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Я не знаю службы тяжелее, чем у милиционера, особенно у участкового, оперативника. Они каждый день встречаются больше с плохим, чем с хорошим. Поэтому им важно и профессионально не выгореть, и остаться всегда добрым к людям, всегда помнить, что они защищают большинство. И помнить всегда, что они работают во имя людей.

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня, вы это видите и это отмечают, что приятно для минских милиционеров, на улицах города порядок, и мы ежегодно совершенствуемся. Я думаю, те мероприятия, которые обеспечивала минская милиция – я сейчас говорю про II Европейские игры и про другие массовые мероприятия – минские милиционеры стараются с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи.

Завершилась церемония возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Ну а в качестве еще одного подарка для сотрудников и ветеранов столичной милиции стал небольшой фильм о сложных буднях правоохранителей.