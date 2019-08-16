Прямой эфир

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания

16 августа 2019 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На службе народу. Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа на площади Государственного флага чествовали сотрудников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-1

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-3

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-5

Городское управление было создано сразу после освобождения Минска в 1944 году. В торжественной обстановке министр вручил лучшим сотрудникам ведомства награды. С напутственным словом к молодому поколению обратились ветераны службы, их руководители.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-8

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Я не знаю службы тяжелее, чем у милиционера, особенно у участкового, оперативника. Они каждый день встречаются больше с плохим, чем с хорошим. Поэтому им важно и профессионально не выгореть, и остаться всегда добрым к людям, всегда помнить, что они защищают большинство. И помнить всегда, что они работают во имя людей.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-11

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня, вы это видите и это отмечают, что приятно для минских милиционеров, на улицах города порядок, и мы ежегодно совершенствуемся. Я думаю, те мероприятия, которые обеспечивала минская милиция – я сейчас говорю про II Европейские игры и про другие массовые мероприятия – минские милиционеры стараются с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-14

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-16

Завершилась церемония возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-19

Ну а в качестве еще одного подарка для сотрудников и ветеранов столичной милиции стал небольшой фильм о сложных буднях правоохранителей.

«Они работают во имя людей». Минская милиция отмечает 75-летие со дня основания-22

Его показали уже в Национальной библиотеке. Надо отметить, что над материалом работала съёмочная группа телеканала СТВ.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Караев # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии
16 августа 2019 12:09

Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе
16 августа 2019 08:56

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе

Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»
16 августа 2019 08:05

Верующие соберутся в Браславе на коронацию иконы Божьей Матери «Владычицы озёр»