Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии

Новости Беларуси. Оздоровительный центр «Зубрёнок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оздоровительный центр «Зубрёнок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время лагерь стал настоящим национальным флагманом в сфере детского отдыха. За полувековую историю здесь накоплен богатый опыт работы с детьми. Сформирована своя уникальная воспитательная система.
Ежегодно «Зубрёнок» выбирают местом отдыха более 16 тысяч ребят более чем из 45 стран мира. С праздником коллектив центра поздравил Александр Лукашенко, отметив, что «Зубренок» стал настоящим символом детской дипломатии.