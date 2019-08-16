Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии

За это время лагерь стал настоящим национальным флагманом в сфере детского отдыха. За полувековую историю здесь накоплен богатый опыт работы с детьми. Сформирована своя уникальная воспитательная система.

Ежегодно «Зубрёнок» выбирают местом отдыха более 16 тысяч ребят более чем из 45 стран мира. С праздником коллектив центра поздравил Александр Лукашенко, отметив, что «Зубренок» стал настоящим символом детской дипломатии.