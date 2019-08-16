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Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии

16 августа 2019 12:09
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Новости Беларуси. Оздоровительный центр «Зубрёнок» отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии-1

За это время лагерь стал настоящим национальным флагманом в сфере детского отдыха. За полувековую историю здесь накоплен богатый опыт работы с детьми. Сформирована своя уникальная воспитательная система.

Александр Лукашенко: «Зубрёнок» стал настоящим символом детской дипломатии-4

Ежегодно «Зубрёнок» выбирают местом отдыха более 16 тысяч ребят более чем из 45 стран мира. С праздником коллектив центра поздравил Александр Лукашенко, отметив, что «Зубренок» стал настоящим символом детской дипломатии.

# Детский лагерь «Зубренок» # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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