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Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе

16 августа 2019 08:56
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе деревни Быново Чаусского района перезахоронили останки 14 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе-1

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе-3

Раскопки проводили две недели во время «Вахты памяти» российские и белорусские поисковики. Среди останков нашли две медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». А также обрывок квитанции. По ним и установили забытые имена. 

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Мы сейчас, объединившись единым фронтом, – местная власть, республиканская власть, поисковики, 52-й поисковый батальон, единым фронтом выступаем на борьбу с беспамятством. Это наш передний фронт борьбы и обязанность как патриотов, как жителей страны. Кто, если не мы. 

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе-6





На месте обнаружения останков в сороковых годах размещалась укреплённая позиция немецких войск. Вероятнее всего, погибшие солдаты участвовали в боях за освобождение Чаусского района. 

Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе-8

Евгений Колосунин, руководитель Арзамасского поискового отряда (Россия):
Здесь в 1941 воевали наши земляки, воины 137-ой и 160-ой дивизий,  многие полегли здесь, на белорусских полях. Мы сюда приезжаем с молодыми ребятами, потому что им это важно. 



Поисковикам уже удалось установить имя лейтенанта Топычканова из Башкирии. В 44-ом году он командовал ротой, которая участвовала в сражениях у реки Проня. Его останки не были сегодня преданы земле. Родственники Топычканова приняли решение захоронить своего героя на родине.

# Великая Отечественная война # общество # Николай Борисенко # Евгений Колосунин # Фотофакт

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