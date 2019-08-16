Останки 14 советских солдат перезахоронили в Чаусском районе

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе деревни Быново Чаусского района перезахоронили останки 14 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В мемориальном комплексе деревни Быново Чаусского района перезахоронили останки 14 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскопки проводили две недели во время «Вахты памяти» российские и белорусские поисковики. Среди останков нашли две медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». А также обрывок квитанции. По ним и установили забытые имена.
Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:
Мы сейчас, объединившись единым фронтом, – местная власть, республиканская власть, поисковики, 52-й поисковый батальон, единым фронтом выступаем на борьбу с беспамятством. Это наш передний фронт борьбы и обязанность как патриотов, как жителей страны. Кто, если не мы.
На месте обнаружения останков в сороковых годах размещалась укреплённая позиция немецких войск. Вероятнее всего, погибшие солдаты участвовали в боях за освобождение Чаусского района.
Евгений Колосунин, руководитель Арзамасского поискового отряда (Россия):
Здесь в 1941 воевали наши земляки, воины 137-ой и 160-ой дивизий, многие полегли здесь, на белорусских полях. Мы сюда приезжаем с молодыми ребятами, потому что им это важно.
Поисковикам уже удалось установить имя лейтенанта Топычканова из Башкирии. В 44-ом году он командовал ротой, которая участвовала в сражениях у реки Проня. Его останки не были сегодня преданы земле. Родственники Топычканова приняли решение захоронить своего героя на родине.