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С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео

15 августа 2019 18:21
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Новости Беларуси. Работники Гомельского лесхоза показали всей стране разрушительную силу стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео сняли, чтобы оценить последствия непогоды. Сегодня это видео обсуждают в интернете.

Виды поверженного леса, сломанных словно спички вековых сосен с высоты птичьего полета не могут оставить равнодушным. Только в Гомельском лесхозе стихия повредила 90 гектаров насаждений. Во время прохождения мощного грозового фронта порывы ветра достигали здесь 25 м/с.

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-1

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-3

Александр Демидко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза:
По предварительной оценке, примерное количество – около 90 гектаров пострадало лесных насаждений. В районе 60 гектаров – спелые насаждения возрастом 81-110 лет и около 35 гектаров – леса в возрасте 65-70 лет. Жалко трудов, которые люди вложили, выращивали лес.

На данный момент определить точное количество пострадавших насаждений по площадям и оперативно приступить к разработке. В течение двух месяцев постараться разработать данные насаждения, чтобы они не потеряли качество.

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-6

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-8

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-10

С высоты птичьего полёта: последствия разгула непогоды в Гомельском лесхозе сняли на видео-12

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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