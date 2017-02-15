«Верила, что хотя бы частично сократят»: как белорусы доказывают свое право не платить сбор на финансирование госрасходов

Новости Беларуси. Все ближе крайний срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов. Все, кто получил соответствующие извещения, должны рассчитаться до 20 февраля либо предоставить в налоговую инспекцию документы о том, что они не должны этого делать. И одной из причин здесь может быть трудная жизненная ситуация.

Последние несколько лет своей жизни Галина Федоровна иначе как «черной полосой» не называет. Внезапная смерть супруга, серьезные проблемы со здоровьем. Последняя капля – перелом, который больше чем на год приковал ее к постели. Все это время за женщиной, инвалидом второй группы, ухаживала дочь. Из-за круглосуточного дежурства возле матери возможности работать у девушки не было. Жили на скромную пенсию по инвалидности и разовые подработки Светланы.

Галина Иода, житель Минска:

У меня 200 рублей пенсия. А лекарство какое дорогое, один укол, который стоил в 2016 году 2 млн. Один укол. Для нас это очень много.

В довесок к и без того мрачной картине – еще один штрих. Письмо с просьбой оплатить налог на социальное иждивенчество. Сумма превышает ежемесячный доход семьи. С надеждой на справедливость Светлана обратилась к специалистам. Сегодняшнее известие о льготе – в этой семье первое за долгое время приятное известие.

Светлана Иода, житель Минска:

Я скептически отнеслась. Потому что где написано, что именно я за мамой ухаживала. А потом я думаю: «Мне же нетяжело. Все есть, все лежит. Мамины эпикризы. Свидетельство о смерти папы, что у нас нет его». Верила, что, может, не полностью, хотя бы частично, но сократят сумму.

Не скрывает радости и Юрий. О том, что его заявление на отмену сбора полностью удовлетворено, мужчина узнал буквально несколько минут назад. Дело рассмотрели на вчерашнем заседании рабочей группы.

Юрий Горохов от работы никогда не бегал. В 2016 году, когда контракт на прежнем месте работы истек, решил попытать счастья на вольных хлебах. Пара месяцев упорных поисков результата не дали. В итоге мужчина вернулся на родное предприятие. С небольшой, зато стабильной зарплатой. Но «безработные» месяцы попали под действие декрета.

Юрий Горохов, водитель Гомельского специализированного комбината:

Переживала семья. Двое детей несовершеннолетних, лишних денег нет. Переживал, естественно. Пришел в горисполком, подал документы, написал заявление, они рассмотрели и приняли положительное решение.

Диплом журналиста Виктория получила полтора года назад. Училась девушка на платном, а потому первое рабочее место пришлось искать самостоятельно. За плечами – три неудачных попытки трудоустроиться. Отказывали из-за отсутствия опыта и вероятности ухода декрет. Найти работу удалось всего несколько месяцев назад. И вот, как гром среди ясного неба – письмо из налоговой.

Виктория Сидорович, житель Гродно:

Пришло письмо мне 24 декабря, в Сочельник. Конечно, расстроенная была, праздник прошел в упадническом настроении. Потом перемололось немножко, подостыла. Я обратилась в горсовет, там мне помогли, подсказали, какие документы нужно собрать. По истечении полутора месяцев вопрос решился положительно в мою сторону.

На чаше весов в таком непростом финансовом вопросе лежит не только буква закона. Специалисты скрупулезно вникают в каждую отдельную жизненную ситуацию. Только в Бресте в горисполком с просьбой о льготах обратилось более полутора сотен человек. Каждый второй подобный вопрос был решен положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.