Полгода в ожидании хозяина: на обочине трассы в Щучинской районе с лета живет брошенная собака

Новости Беларуси. Настоящая драма в Щучинском районе. Более полугода собака ждет на дороге своего хозяина. Каждый день в одном и том же месте возле леса. Животное заметили местные жители, начали подкармливать. Пытались даже забрать домой, но собака не хочет покидать свой пост.

Кличку Бим Юрий Бурцев придумал собаке по аналогии с советской кинолентой. Уж очень сюжеты перекликаются. Но то фильм, а это – реальность. И в ней ежедневно тракторист местного предприятия ездит по этой дороге. Каждый раз делает остановку, чтобы оставить еду для четверолапого.

Юрий Бурцев, житель деревни Лещанка:

Кто-то бросил или подбросил, не знаю. Когда проезжаешь, где-то что-то остается – даем по-любому. Потому что жалко животное.

Собака живет здесь уже более полугода. Сидит и внимательно всматривается в проезжающие машины. Местные жители говорят, что кто-то видел, как летом на трассе тормознула легковушка и уехала, оставив на обочине черную дворнягу.

Роман Соколов, житель Щучина:

Сколько я не останавливался за последние полгода, она здесь бегала. Когда едем, видим, что люди останавливаются, еду оставляют. Просто выкладывают еду, а она здесь выбегает из леса, ест.

Светлана Иванчик, житель деревни Лещанка:

Его тут подкармливают водители. Останавливаются. Косточки дают.

Дворняга с преданным сердцем затронула сердца практически всех в округе. На снегу для нее постелена старая куртка, видны остатки еды. И даже нашлись те, кто хотел приручить бездомного пса, но он упрямо верит в прежнего хозяина.

Этот лес расположен между двумя придорожными деревнями. Возможно, бывший хозяин рассчитывал, что собака прибьется к кому-нибудь. Но пес отказывается идти на контакт с чужими людьми. И даже еду принимает на расстоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди мелькающих машин силуэт животного на трассе как символ беззаветной любви и верности. И как упрек тем, кто не в ответе за того, кого приручил.