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Этикетки на белорусском языке: более 200 обращений с просьбами рассмотреть подобную возможность поступило в парламент

15 февраля 2017 16:45
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Новости Беларуси. Перевод товарных этикеток на белорусский язык. В парламент поступило более 200 обращений с просьбами рассмотреть подобную возможность. На данный момент решение, на каком из государственных языков размещать информацию о продукции, принимает сам производитель. Авторы же обращений настаивают, чтобы все этикетки в обязательном порядке печатали и на русском, и на белорусском.

Целесообразность таких изменений 15 февраля обсудили в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Дорогокупец, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Производители говорят, что это будет слишком накладно. Себестоимость продукции увеличится, соответственно, продукция для нашего населения будет дороже. Конечно, этот вопрос нас волнует. Будем прямо говорить, что пусть и меньшее количество населения задает этот вопрос, но тем не менее мы хотим выяснить позицию заинтересованных сторон, и при поступлении законопроекта будет рассматриваться только то, какую сторону занять.

# общество # Язык # Юрий Дорогокупец

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