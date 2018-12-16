«Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах

Новости Беларуси. Человек-катастрофа – так сам себя называет Сергей. Про таких говорят: дважды вошел в одну реку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У кошки девять жизней. Я, наверное, какой-то кот.

10 лет назад Сергей уехал на строительную халтуру в Россию и вернулся оттуда без ноги. Когда он готовил буровую установку к запуску, коллеги случайно включили станок без предупреждения – и агрегат, как мясорубка, затянул ногу. Множество открытых переломов, вывихи костей и стопы… Ногу врачам спасти не удалось.

Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Прошло время. Сергею поставили протез, и он фактически научился ходить заново. Устроился на работу уже в родном городе. Но производственное несчастье его снова подстерегло.