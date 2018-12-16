Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ
Новости Беларуси. Две недели до любимого праздника – подготовка к Новому году в самом разгаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А вот в Молдове не только Новый год – вообще ни один праздник – не обходится без мамалыги. Готовить ее проще простого. А появиться оно может на любом столе, в том числе и президентском. Причем не только в Молдове.
На неделе президент Молдовы Игорь Додон рассказал журналистам, что отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой как раз и можно приготовить настоящее молдавское кулинарное достояние. Также Игорь Додон презентовал белорусскому лидеру домашнее вино – а как иначе, если в Молдове оно ни больше ни меньше, а продукт питания.
In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы
Корреспондент Ольга Коршун специально отправилась в Молдову, чтобы приготовить правильную мамалыгу и вообще распробовать страну на вкус.
Алеся, которая живет в белорусском Полесье, давно стала своей и в Молдове. А в нашей стране помнят известную смуглянку из этой страны. Ту, что собирала виноград.
Две страны объединяют не только музыкальные мотивы, но и общее прошлое в большой советской стране. По-новому партнерство зазвучало после обретения независимости. Сегодня Беларусь и Молдова – тесные экономические и политические партнеры.
Звучать в унисон помогают личные связи двух президентов. Так, Александр Лукашенко посетил Молдову весной 2018 года. Официальный визит буквально подготовил почву для плодотворного сотрудничества. Президенты вместе даже засеяли кукурузное поле.
А недавно Игорь Додон отправил Александру Лукашенко муку, полученную из этой кукурузы, и подсказал, что из нее можно приготовить мамалыгу. Это традиционное в Молдове блюдо. Чтобы почувствовать дипломатию на вкус, наша съемочная группа отправилась на кулинарный мастер-класс в Молдову.
Это село Бутучены – одно из самых древних в Молдове. Фактически, это музей под открытым небом. В этом месте обнаружены скальные и пещерные монастыри времен раннего христианства.
Здесь мы знакомимся с местным поваром, которая готовит мамалыгу еще по рецепту своей бабушки.
Ольга Коршун, корреспондент:
Обязательно ли быть молдаванкой, чтобы готовить мамалыгу?
Вероника Мумзи, повар:
Это необязательно. Если нравится мамалыга, почему бы вам ее не готовить?
Ольга Коршун:
Что нам для этого нужно?
Вероника Мумзи:
Чугун, масло, соль, вода и кукурузная мука.
Ольга Коршун:
Кукурузная мука – основной ингредиент?
Вероника Мумзи:
Да.
Для мамалыги не требуется какая-то особенная кукурузная мука. Подходит любая. Это простое, доступное блюдо. Полкилограмма кукурузной муки стоит в Молдове меньше доллара. Одним словом, это второй хлеб для страны. По мнению нашего повара, еще и залог молдавского здоровья и долголетия.
Вероника Мумзи:
Наши старики ели одну мамалыгу и столько жили – 80-90 лет. А сейчас есть люди, которые так долго живут? Я помню еще моего отца, он ел мамалыгу.
Мамалыгу едят вприкуску с борщом, холодцом, голубцами и замой. Без этого кулинарного изыска не обходится ни одно застолье. Главное – тщательно перемешивать. 5-7 минут – и наше блюдо готово. Первый блин, или в нашем случае первая совместная мамалыга, не комом.
Вероника Мумзи:
Готовую мамалыгу мы выкладываем на деревянную подставку и в таком виде подаем на стол.
Ольга Коршун:
А зачем нам нитка здесь?
Вероника Мумзи:
Ниткой будем резать кусочки
Ольга Коршун:
Почему именно ниткой? Нож есть.
Вероника Мумзи:
Ниткой режется очень хорошо. У нас так принято.
Мамалыга обязательно войдет в меню новогоднего застолья. У молдаван так точно, которые уже на пути к сердцу и белорусов.