Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Две недели до любимого праздника – подготовка к Новому году в самом разгаре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вот в Молдове не только Новый год – вообще ни один праздник – не обходится без мамалыги. Готовить ее проще простого. А появиться оно может на любом столе, в том числе и президентском. Причем не только в Молдове.

На неделе президент Молдовы Игорь Додон рассказал журналистам, что отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой как раз и можно приготовить настоящее молдавское кулинарное достояние. Также Игорь Додон презентовал белорусскому лидеру домашнее вино – а как иначе, если в Молдове оно ни больше ни меньше, а продукт питания. In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы Корреспондент Ольга Коршун специально отправилась в Молдову, чтобы приготовить правильную мамалыгу и вообще распробовать страну на вкус.

Алеся, которая живет в белорусском Полесье, давно стала своей и в Молдове. А в нашей стране помнят известную смуглянку из этой страны. Ту, что собирала виноград.

Две страны объединяют не только музыкальные мотивы, но и общее прошлое в большой советской стране. По-новому партнерство зазвучало после обретения независимости. Сегодня Беларусь и Молдова – тесные экономические и политические партнеры.

Звучать в унисон помогают личные связи двух президентов. Так, Александр Лукашенко посетил Молдову весной 2018 года. Официальный визит буквально подготовил почву для плодотворного сотрудничества. Президенты вместе даже засеяли кукурузное поле.

А недавно Игорь Додон отправил Александру Лукашенко муку, полученную из этой кукурузы, и подсказал, что из нее можно приготовить мамалыгу. Это традиционное в Молдове блюдо. Чтобы почувствовать дипломатию на вкус, наша съемочная группа отправилась на кулинарный мастер-класс в Молдову.

Это село Бутучены – одно из самых древних в Молдове. Фактически, это музей под открытым небом. В этом месте обнаружены скальные и пещерные монастыри времен раннего христианства.

Здесь мы знакомимся с местным поваром, которая готовит мамалыгу еще по рецепту своей бабушки. Ольга Коршун, корреспондент:

Обязательно ли быть молдаванкой, чтобы готовить мамалыгу? Вероника Мумзи, повар:

Это необязательно. Если нравится мамалыга, почему бы вам ее не готовить?

Ольга Коршун:

Что нам для этого нужно? Вероника Мумзи:

Чугун, масло, соль, вода и кукурузная мука. Ольга Коршун:

Кукурузная мука – основной ингредиент? Вероника Мумзи:

Да.

Для мамалыги не требуется какая-то особенная кукурузная мука. Подходит любая. Это простое, доступное блюдо. Полкилограмма кукурузной муки стоит в Молдове меньше доллара. Одним словом, это второй хлеб для страны. По мнению нашего повара, еще и залог молдавского здоровья и долголетия. Вероника Мумзи:

Наши старики ели одну мамалыгу и столько жили – 80-90 лет. А сейчас есть люди, которые так долго живут? Я помню еще моего отца, он ел мамалыгу.

Мамалыгу едят вприкуску с борщом, холодцом, голубцами и замой. Без этого кулинарного изыска не обходится ни одно застолье. Главное – тщательно перемешивать. 5-7 минут – и наше блюдо готово. Первый блин, или в нашем случае первая совместная мамалыга, не комом. Вероника Мумзи:

Готовую мамалыгу мы выкладываем на деревянную подставку и в таком виде подаем на стол. Ольга Коршун:

А зачем нам нитка здесь?