Травмы на производстве. Кто виноват? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Безопасные условия труда. Пожалуй, главное, что должен обеспечить работодатель. Главная же обязанность работника – соблюдать технику безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только в этом случае можно избежать трагедий.

К сожалению, этот год показывает печальную статистику: за 11 месяцев на производстве погибли 137 человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Плюс как минимум три декабрьских трагедии в Новополоцке, Пинске и Борисове. «Верхнюю фалангу отрезало». Человек-катастрофа рассказал о производственных травмах «Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история Роковая случайность, стечение обстоятельств или последствия принимаемых решений?

У трагедий нет шаблонов. Но почти за каждым несчастным случаем стоит пускай не злоумышленник, но все же исполнитель. А пресловутый человеческий фактор имеет реальное авторство. Ведь даже та самая палка, которая может стать убийственным копьем, о двух концах. С одной стороны – наниматель, с другой – работник. И порой та самая пресловутая ментальная белорусская «абыякавасць» играет не последнюю роль.

Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Отдельные руководители организаций работу по либерализации, может быть, неправильно восприняли. Они посчитали, что это в большей степени вседозволенность. Хотя это не так. Потому что есть посыл, который закреплен в законодательстве, что мы должны исходить из добропорядочности, добросовестности субъектов хозяйствования.

Если госревизия на предприятие приходит строго по расписанию, то народные контролеры вполне с мониторингом могут заглянуть и невзначай. Технический инспектор труда профсоюза Валерий Васильевич заглянул в Стародорожское опытное лесничество.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Мы отправляемся на делянку. Это потенциально опасное место и здесь нужно руководствоваться совсем другими критериями охраны труда. Петрович, держите каску. Потому что лес станет нашим съемочным павильоном.

Полуметровая колея, разъезженная лесовозами, не останавливает – направляемся вглубь экс-лесополосы.

Алексей в деле уже пять лет. Лесной троглодит за минуту превращает вековые деревья в полена. Хоть процесс здесь полностью механизированный, но бывает всякое. Так что прежде, чем браться за работу, ежедневно штудируют памятку по безопасности.

Алексей Жуковец, машинист лесозаготовительной машины Стародорожского опытного лесхоза:

Зависшее дерево отбивает и амортизацией назад идет.

Дальше в программе инспектора – цех деревообработки. В лесхозе не так давно появилась новая дорогостоящая линия. Это оборудование минимизирует риски травматизма, но все же расслабляться бывает опасно для здоровья. Анастасия Дехтяр:

Как рабочему остаться со всеми пальцами у вас на производстве?



Сергей Котел, станочник цеха деревообработки Стародорожского опытного лесхоза:

Конечно, нужно соблюдать, в первую очередь, технику безопасности. Сразу проверить полностью оборудование. Каждое утро мы проходим освидетельствование на алкоголь.

Грубых нарушений здесь не обнаружено. Разве что загромождение проходов пиломатериалами, но и это дело после замечания быстро поправимо. Вообще в лесхозе есть свои добровольные агенты в области охраны труда. Они держат на контроле и оборудование, и следят за тем, чтобы все требования работниками исполнялись. Разработана здесь и система бонусов. Передовиков охраны труда поощряют рублем, обратная материальная процедура действует и в отношении нарушителей.

Андрей Рудик, председатель профкома Стародорожского опытного лесхоза:

Определенный риск есть. И травматизм то выше, то ниже. Но тенденция на снижение есть. В прошлом году из оси станка вылетел обрезок, в живот ударил человеку. Конечно, это недостаток оборудования и его обслуживания.

В целом, за последних 10 лет в Беларуси показатель «производственный травматизм» стабильно снижается. И это командная работа и правительства, и профсоюзов. Уже в 2019 году у нас будет внедряться концепция нулевого травматизма. Игорь Старовойтов:

Эта концепция – квинтэссенция положительных международных практик по организации охраны труда. Вся концепция сведена к семи золотым правилам, которые описывают процесс организации охраны труда. Кроме того, сейчас в Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда.