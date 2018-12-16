«Правая часть головного мозга нерабочая». Жизнь после производственной травмы: реальная история

Новости Беларуси. Трагедия в эту семью постучалась неожиданно. Прошлый сентябрь разделил жизнь на до и после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

47-летний Виталий – водитель аварийно-диспетчерской бригады – как и обычно, ушел на смену. В тот день рабочие электросетей отправились на задание – нужно было устранить обрыв на линии: после сильного ветра провода завалило деревьями.

С самим Виталием, который получил инвалидность, нам поговорить не удалось. Переживать снова печальные события – смертельно опасно: посттравматические осложнения. Воспоминания приводят к эпилептическим приступам, они и так в последнее время участились.

Но вернемся к реконструкции дня. Рабочие принялись спиливать березу, которая запуталась в высоковольтных струнах. В этот момент Виталий вышел из кабины служебного авто и подошел спросить: «Нужна ли помощь?». И попал под раздачу – ствол дерева отпружинил прямо Виталию в голову.

Марина Яковицкая, супруга Виталия Яковицкого:

Правая часть головного мозга полностью нерабочая. Четыре операции, пятая – мы ставили пластину.

Владимир Руденок, главный технический инспектор труда профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

При перерасследовании госинспектор принял решение о том, что вина полностью лежит на пострадавшем. Мы категорически с этим не согласны и готовы суду предоставить доказательства. Работник не виноват, есть другие причины.