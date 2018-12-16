Бывают ли идеальные законы? Отвечает Вадим Ипатов, директор НЦЗПИ

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» побывал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» побывал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов.
Юлия Огнева, СТВ:
Бывают ли идеальные законы?
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
В мечтах каждого из нас – да. Но получить максимально эффективный закон возможно. Идеальный – это из области нет предела совершенству.
Больше подробностей интервью здесь