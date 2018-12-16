Бывают ли идеальные законы? Отвечает Вадим Ипатов, директор НЦЗПИ

Юлия Огнева, СТВ:

Бывают ли идеальные законы?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

В мечтах каждого из нас – да. Но получить максимально эффективный закон возможно. Идеальный – это из области нет предела совершенству.

Больше подробностей интервью здесь