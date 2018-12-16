In vino veritas. Исследуем винные погреба Молдовы

Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон отправил Александру Лукашенко кукурузу, из которой можно приготовить мамалыгу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первая белорусско-молдавская мамалыга. Кулинарный эксперимент СТВ Также Игорь Додон презентовал Президенту Беларуси домашнее вино.

Для Молдовы это по-настоящему сакральный продукт, который производят в промышленных масштабах.

Мы исследуем винные погреба, которые находятся под землей на глубине 50 метров. Это идеальные условия для хранения напитка: всегда влажно и постоянная температура, а еще тихо.

Раньше здесь добывали камень, сейчас в этом месте залежи вина. Непосредственно под землей хранится более миллиона бутылок. Это настоящее национальное достояние Молдовы.

Ольга Коршун, корреспондент:

Этот винный погреб напоминает большой лабиринт. Чтобы не заблудиться, его разделили на улицы, каждая из которых носит название сорта винограда. Сейчас мы на улице Диониса, а за углом – улица Шардоне. Протяженность этих дорог – около 120 километров. Одним словом, очень легко потерять ориентиры.

В самой глубокой точке – примерно 100 метров под землей – дозревает игристое вино. Излюбленный новогодний напиток. В производстве он самый капризный – излишняя вибрация портит качество пузырьков, как и шум. Это вино признает только женские руки.

Дело в том, что по технологии бутылку нужно вращать под определенным углом. Раньше этим занимались и мужчины, но их движения более резкие. Да и винного материала расходовалось значительно больше. В день женщины вращают до 50 тысяч бутылок.

Карина Жижбей, сотрудник винного завода:

Женщины в течение 3-4 месяцев вращают каждую бутылку под углом 45 градусов один раз в два дня. В одной бутылке качественного игристого около 49 миллионов пузырьков. И буквально каждый влияет на вкус и качество. Чем меньше пузырек, тем лучше напиток.

Карина Жижбей:

Натуральное игристое вино можно поднести к носу, почувствовать все ароматы. Искусственное невозможно так продегустировать, все наши пузырьки будут выпрыгивать из бокала, и мы не сможем к нему приблизиться. Так происходит с газированными напитками.