Правомерны ли действия сотрудников Интернет-магазина, которые отказываются предоставить сертификат качества?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступают около 50 звонков. Диапазон обращений весьма широк: от супружеских измен до рваных ботинок. На наиболее типичные мы даем юридического толка ответы, а некоторые просто показываем.

Вопрос задает жительница Гродно:

Решила заказать себе обувь в Интернет-магазине. Туфли мне понравились сразу, но я решила удостовериться в качестве и попросила предоставить мне сертификат качества обуви. В магазине мне отказали, объяснив это тем, что данный сертификат содержит подписи, наименования сторон. Правомерны ли действия сотрудников Интернет-магазина?

Елена Мойсейчик, СТВ:

В данном случае ваше требование абсолютно обосновано. Если обувь подлежит обязательной сертификации, то продавец обязан предоставить вам копию такого сертификата, должным образом заверенную.