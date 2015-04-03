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Правомерны ли действия сотрудников Интернет-магазина, которые отказываются предоставить сертификат качества?

03 апреля 2015 12:14
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступают около 50 звонков. Диапазон обращений весьма широк: от супружеских измен до рваных ботинок. На наиболее типичные мы даем юридического толка ответы, а некоторые просто показываем. 

Вопрос задает жительница Гродно:
Решила заказать себе обувь в Интернет-магазине. Туфли мне понравились сразу, но я решила удостовериться в качестве и попросила предоставить мне сертификат качества обуви. В магазине мне отказали, объяснив это тем, что данный сертификат содержит подписи, наименования сторон. Правомерны ли действия сотрудников Интернет-магазина?

Елена Мойсейчик, СТВ:
В данном случае ваше требование абсолютно обосновано. Если обувь подлежит обязательной сертификации, то продавец обязан предоставить вам копию такого сертификата, должным образом заверенную. 

# общество # Консультация юриста # Интернет-магазины # Елена Мойсечик

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