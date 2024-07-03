«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов
О хитрых и коварных тактиках фашистов, о дерзких ответах и белорусском сопротивлении поговорили с человеком, который и по сей день, спустя 80 лет, находит новые документальные свидетельства хода войны.
К разговору присоединился заместитель директора Национального архива Беларуси Святослав Кулинок.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Нельзя недооценивать противника. Фашистское иго было не только хорошо экипировано, но обладало изощренной тактикой. А Беларусь стала полигоном для экспериментов, мясорубкой. Как были организованы немецкие диверсионно-разведывательные шпионские школы и кто был их курсантами?
Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:
Буквально с первых недель войны открываются первые учебные центры, школы и курсы. Если мы говорим о территории Беларуси, август – это местечко Кремное и Борисов. Беларусь еще фактически не захвачена, идут оборонительные бои, а немецкие спецслужбы уже открывают первые тренировочные разведывательно-диверсионные центры. Это первый аспект.
Второй – здесь велась конвейерная работа на протяжении всего периода оккупации. Последние школы ушли вместе с отступающими немецкими частями в период проведения операции «Багратион».
Еще одна важная особенность – это широкая социальная база, которая привлекалась для обучения в школах и на курсах. Здесь немцы правила честной игры не использовали. Главным был результат, поэтому немцы активно привлекали для этой цели подростков, детей, женщин, евреев – всех, кто мог дать реальный результат, вербовались, привлекались для работы.
И третья особенность – это то, что основным направлением деятельности готовящейся агентуры была не засылка в тыл Красной армии или СССР, а борьба с местным движением сопротивления, то есть с партизанским движением и городским подпольем, потому что здесь это приобретало всенародный характер, немцы от этого постоянно страдали.
Сергей Прохоров, ведущий:
Там же обучались коллаборанты. Понятно, что вербовке более всего были подвержены люди, недовольные властью. Какие методы предпринимали для вербовки таких людей и насколько она была массовая? Как много людей становились предателями Родины?
Святослав Кулинок:
Формы вербовки были разные. Контингент, который привлекали, – это военнопленные. Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере. Смертность во многих лагерях была больше 80 %. Голод, холод, болезни. Смертность среди военнопленных была катастрофически высокой. Кто-то шел с мыслью, чтобы потом вернуться к своим или уйти в партизанское движение. Хотя среди военнопленных были и те, кто сознательно за еду решил спастись и выжить в этих условиях.
Я всегда привожу в пример генерала Карбышева, который не покорился, был замучен в лагере, но так и не пошел на сотрудничество. Деток вербовали тем, что могли взять в заложники родителей. Не выполнишь задание – родителей убьют. В условиях войны это повсеместный голод, холод. Обещали большое вознаграждение, домик в Германии. Евреи – это захват семьи в заложники в гетто. Если он выполнит задание, его семья выживет. Если не выполнит, семья будет расстреляна.
Лжепартизаны тоже были причастны к геноциду белорусского народа. Как армия противодействовала этому звену немецкой тактики, смотрите в видео.