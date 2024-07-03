«Вербовали тяжелейшими условиями жизни в лагере». Узнали, как фашисты готовили шпионов

О хитрых и коварных тактиках фашистов, о дерзких ответах и белорусском сопротивлении поговорили с человеком, который и по сей день, спустя 80 лет, находит новые документальные свидетельства хода войны. К разговору присоединился заместитель директора Национального архива Беларуси Святослав Кулинок. Юлия Алексеюк, ведущая:

Нельзя недооценивать противника. Фашистское иго было не только хорошо экипировано, но обладало изощренной тактикой. А Беларусь стала полигоном для экспериментов, мясорубкой. Как были организованы немецкие диверсионно-разведывательные шпионские школы и кто был их курсантами?

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Буквально с первых недель войны открываются первые учебные центры, школы и курсы. Если мы говорим о территории Беларуси, август – это местечко Кремное и Борисов. Беларусь еще фактически не захвачена, идут оборонительные бои, а немецкие спецслужбы уже открывают первые тренировочные разведывательно-диверсионные центры. Это первый аспект. Второй – здесь велась конвейерная работа на протяжении всего периода оккупации. Последние школы ушли вместе с отступающими немецкими частями в период проведения операции «Багратион». Еще одна важная особенность – это широкая социальная база, которая привлекалась для обучения в школах и на курсах. Здесь немцы правила честной игры не использовали. Главным был результат, поэтому немцы активно привлекали для этой цели подростков, детей, женщин, евреев – всех, кто мог дать реальный результат, вербовались, привлекались для работы. И третья особенность – это то, что основным направлением деятельности готовящейся агентуры была не засылка в тыл Красной армии или СССР, а борьба с местным движением сопротивления, то есть с партизанским движением и городским подпольем, потому что здесь это приобретало всенародный характер, немцы от этого постоянно страдали.