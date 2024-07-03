Хренин: Запад прикладывает усилия, направленные на разрушение интеграционных процессов на пространстве СНГ

Коллективный Запад прикладывает значительные усилия, направленные на разрушение интеграционных процессов на пространстве СНГ. Это отметил министр обороны Беларуси в ходе заседания Совета министров обороны государств – участников Содружества, которое состоялось 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Запада не оставляют попыток разрушить дружеские отношения между народами и странами. В результате их действий ситуация в Восточноевропейском регионе продолжает накаляться. Однако те, кто усвоил уроки Великой Отечественной войны, не перестанут бороться против героизации нацизма и фальсификации истории.