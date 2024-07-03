Хренин: Запад прикладывает усилия, направленные на разрушение интеграционных процессов на пространстве СНГ

Коллективный Запад прикладывает значительные усилия, направленные на разрушение интеграционных процессов на пространстве СНГ. Это отметил министр обороны Беларуси в ходе заседания Совета министров обороны государств – участников Содружества, которое состоялось 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Запада не оставляют попыток разрушить дружеские отношения между народами и странами. В результате их действий ситуация в Восточноевропейском регионе продолжает накаляться. Однако те, кто усвоил уроки Великой Отечественной войны, не перестанут бороться против героизации нацизма и фальсификации истории.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Наиболее актуальным является неразделимость позиций наших государств в борьбе с фальсификацией истории, попытками украсть у нас Великую Победу, принизить роль советского народа в разгроме фашизма. Важными факторами, обуславливающими наше единство, в этих условиях являются не только патриотическое воспитание населения, но и понимание происходящих процессов.
На фоне нестабильности в мире и усиления напряженности по периметру границ Содружества в приоритете – развитие многостороннего военного сотрудничества. Этот вопрос стал одним из основных в повестке заседания. Руководители оборонных ведомств особое внимание уделили совершенствованию объединенной системы ПВО. Кроме того, министры утвердили план совместных мероприятий на следующий год.