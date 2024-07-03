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Как сила молитвы спасала людей во времена ВОВ? Поговорили с протоиереем Александром Шимбалёвым

03 июля 2024 14:04
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Истории известно много фактов, которые иначе как чудом назвать сложно. О том, как сила молитвы и духовная вера спасала людей, а также роли православной церкви в Великой Отечественной войне, поговорили с гостем.

В студии протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Говорят, что на войне неверующих людей не бывает. Много ли было случаев или чудес, которые в обычную канву не вписываются?

Как сила молитвы спасала людей во времена ВОВ? Поговорили с протоиереем Александром Шимбалёвым-1

Протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Очень много. Есть очень много историй личных, когда сам человек молился и был спасен в самых невероятных условиях, во время самых тяжелых боев. Есть и совершенно удивительные истории, когда сами наши солдаты видели чудесное явление Божией Матери. Например, описывают, как во время боя вдруг наступило затишье и увидели, как Божия Матерь идет по нейтральной полосе между окопами и плачет. Все затихли и смотрели на это явление. А она шла и оплакивала погибших солдат.

Сергей Прохоров, ведущий:
Были и объезды, облеты территорий с иконами. Какое воздействие это имело?

Как сила молитвы спасала людей во времена ВОВ? Поговорили с протоиереем Александром Шимбалёвым-4

Протоиерей Александр Шимбалев:
Это наша очень старая церковная традиция – перед началом боя совершать крестный ход с иконой вокруг позиций или вокруг города, если он должен быть защищен. Было много таких случаев, когда с иконой облетали на самолете, просто ее носили по войскам перед началом боя по боевым позициям. Это очень воодушевляло солдат. Наш народ остался верующим. В людях сохранилась вера и преданность Богу, церкви. Всякий такой знак был для них очень важен.

Сегодня эти объезды, облеты также совершаются. И даже на космическую станцию наш космонавт Олег Новицкий взял икону. Икона облетела весь земной шар.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Алексеюк # Сергей Прохоров # Протоиерей Александр Шимбалев

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