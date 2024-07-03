Как сила молитвы спасала людей во времена ВОВ? Поговорили с протоиереем Александром Шимбалёвым

Истории известно много фактов, которые иначе как чудом назвать сложно. О том, как сила молитвы и духовная вера спасала людей, а также роли православной церкви в Великой Отечественной войне, поговорили с гостем. В студии протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви. Юлия Алексеюк, ведущая:

Говорят, что на войне неверующих людей не бывает. Много ли было случаев или чудес, которые в обычную канву не вписываются?

Протоиерей Александр Шимбалев, заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Очень много. Есть очень много историй личных, когда сам человек молился и был спасен в самых невероятных условиях, во время самых тяжелых боев. Есть и совершенно удивительные истории, когда сами наши солдаты видели чудесное явление Божией Матери. Например, описывают, как во время боя вдруг наступило затишье и увидели, как Божия Матерь идет по нейтральной полосе между окопами и плачет. Все затихли и смотрели на это явление. А она шла и оплакивала погибших солдат. Сергей Прохоров, ведущий:

Были и объезды, облеты территорий с иконами. Какое воздействие это имело?