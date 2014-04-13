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Вербное воскресенье у православных и католиков 13 апреля

13 апреля 2014 14:24
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Новости Беларуси. У православных и католиков 13 апреля Вербное воскресенье. Празднуют его в честь входа Господня в Иерусалим. В этот день верующие стоят на богослужении с зажженными свечами и освященными веточками верб, которые символизируют победу жизни над смертью - Воскресение Господне.

Ветки вербы принято хранить весь год как источник целебной силы. Считается, что они обладают способностью наделять здоровьем и энергией, защищают от болезней и несчастий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Православные в Беларуси

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