Вербное воскресенье у православных и католиков 13 апреля

Новости Беларуси. У православных и католиков 13 апреля Вербное воскресенье. Празднуют его в честь входа Господня в Иерусалим. В этот день верующие стоят на богослужении с зажженными свечами и освященными веточками верб, которые символизируют победу жизни над смертью - Воскресение Господне.

Ветки вербы принято хранить весь год как источник целебной силы. Считается, что они обладают способностью наделять здоровьем и энергией, защищают от болезней и несчастий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.