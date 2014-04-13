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Больше Br62 млрд., заработанных на республиканском субботнике, пойдут на строительство центра томографии в Минске

13 апреля 2014 14:20
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Новости Беларуси. Республиканский субботник прошел 12 апреля в Беларуси. В этом году под знаком 70-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы трудились не только на рабочих местах, но и занимались благоустройством мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной.

Участие в республиканском субботнике принял и Президент Беларуси. Александр Лукашенко трудился на строительстве нового роддома 5-й городской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовой марафон объединил более 3 миллионов белорусов. Заработано свыше 62 миллиардов. Наиболее весомый вклад в общую копилку внес Минск — почти 20 миллиардов рублей. Следом за столицей в списке жители гомельской области, заработавшие более 9 миллиардов, и брестчане — более 7 миллиардов.

Эти деньги будут направлены на строительство центра томографии на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

# общество # Субботники в Беларуси

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