День войск противовоздушной обороны отмечается 13 апреля в Беларуси

Новости Беларуси. Под бирюзово-желтым флагом. Двуколор почти десять лет развивается над частями и соединениями ВВС и ПВО Беларуси. 13 апреля свой профессиональный праздник отметят стражи неба - военнослужащие войск противовоздушной обороны. Ни дня без цели и круглосуточное боевое дежурство. На первый взгляд их служба и вовсе не видна, однако, это скорее лишь хорошая маскировка.

Ежедневно на боевое дежурство заступает порядка полутысячи военнослужащих ВВС и ПВО, военные контролируют воздушное пространство Беларуси, ведь за одни сутки в небе над нашей страной пролетает 1300 самолетов, сообщили в программе .

За последние годы в войсках противовоздушной обороны прошла масштабная модернизация, почти все вооружение ПВО обновляется благодаря отечественному военпрому. Кроме того, пополняется и новыми образцами техники. Так, буквально недавно на вооружение поступила третья батарея зенитно-ракетного комплекса ТОР. В конце прошлого года на дежурство заступила радиолокационная станция «Восток», разработка белорусского конструкторского бюро.

Олег Двигалев, командующий ВВС и ПВО вооруженных сил Республики Беларусь:

Та техника, которая у нас есть в войсках, это основной комплекс С-300, он позволяет выполнять задачи. Потому что действительно качественная разработка, хорошие показатели по возможностям. Сложная техника. Необходимо, чтобы ее эксплуатировали грамотные подчиненные, грамотный личный состав. Для этого у нас организована подготовка на всех уровнях.