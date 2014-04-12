В субботнике 12 апреля приняли участие ведущие телеканала СТВ

Новости Беларуси. 12 апреля в руках журналистов, ведущих, операторов телеканала СТВ вместо привычных телеатрибутов («микрофонов» и «камер») появились грабли и лопаты. Оценить старания могут минчане и гости столицы, которые решат совершить променад у набережной реки Свислочь. Среди тружеников была замечена и телевизионная пара — Екатерина Забенько и Антон Мартыненко. Правда, 12 апреля ведущих популярного ток-шоу объединила не телеплощадка.

Чтобы внести свою лепту в «копилку республиканского субботника», да и просто, чтобы дорога на работу была еще приятнее, за мётлы и лопаты взялись и ведущие новостей «24 часа». Эмоциями от работы вне эфира сотрудники СТВ поделились с нашими корреспондентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Калашникова, ведущая телеканала СТВ:

Известная фраза: чисто там, где не мусорят. Хочется поддерживать чистоту. Город прекрасен. Минск обожаю за то, что чистый, поэтому мы с удовольствием сегодня вышли на улицу, работаем.

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:

Здесь будет красиво и аккуратно. А то, что в этом я принимаю участие — вдвойне приятно. Как бы то ни было, это лицо СТВ.