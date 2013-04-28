Вербное воскресенье отмечают 28 апреля православные верующие

Новости Беларуси. У православных 28 апреля Вербное воскресенье. Оно предваряет Страстную неделю Великого Поста, и празднуют его в честь входа Господня в Иерусалим. В церквях проходят особые службы. Окропленные святой водой ветки вербы верующие хранят дома весь год как источник целебной силы, украсив ими иконы. Считается, что освященная верба наделяет здоровьем и энергией, предохраняет от болезней и несчастий.

Звон колоколов, запах вербы – все в соответствии с библейской традицией. К встрече предпасхального праздника верующие готовятся заранее. Запасаются ивовыми веточками и свечами. Праздничная торговля в эти дни идет полным ходом. Вот и продавец Мария Кульбицкая признается: 28 апреля тоже аншлаг. Вопреки погодным сюрпризам весны.

Мария Кульбицкая, продавец:

Очень большой религиозный праздник, торговля идет хорошо. Приходят и молодежь, и постарше люди.

Праздник «Вайи», неделя «Цветоносия», или Вербное воскресенье. Накануне предпасхальной седмицы один из главных религиозных праздников объединил сотни верующих. Освящать ивовые ветви начинают еще на вечерней службе накануне праздника. Правда, после литургии окропление повторяется.

В руках сотен верующих символ жизни и Воскресения Господне – верба. Первое растение, которое оживает после долгой зимы. По преданию, хранить освященные ветки нужно целый год. Они – источник целебной силы и даже настоящей магии, оберег от несчастий и нечистой силы.

Прихожане:

После посещения церкви какая-то легкость, спокойствие в душе.

Это такой праздник, когда мы должны сказать Богу спасибо за все.

Праздник очень светлый, очень добрый, очень много значит для меня и моей семьи.

Безусловно, есть и религиозный подтекст. В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим – своеобразный символ будущего воцарения Бога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно 28 апреля во многих «эпицентрах православия»: Свято-Петропавловском Соборе, Церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Традиционно главным местом паломничества стал Кафедральный собор Сошествия Святого Духа.

Прихожане:

Очень серьезный праздник, очень душевный. Я и прихожу сюда с душевным трепетом.

Я верю в добрую силу, защитную силу Господа. Для своих близких буду просить.

История праздника насчитывает уже далеко не одно столетие. Отмечать его стали еще с III века. Как сказано в Библии, в этот день более двух тысяч лет назад Иисуса встретили как пророка и великого чудотворца, а дорогу устилали пальмовыми ветвями. Верба – уже современная интерпретация религиозного символа.

Отец Владимир Виринский, клирик церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины:

Очень радостно видеть, что такое воодушевление среди людей, идет возрождение нашей духовности в нашей стране. Очень приятно, что много и молодежи приходит, и деток приводят в храм.