Сезонные ярмарки в преддверии Пасхи проходят по всей стране

Новости Беларуси. Все для дачного сезона, пасхального стола, а также продукты и товары на каждый день. На сезонных ярмарках, которые проходят по всей стране, представлен самый широкий ассортимент. Одной из традиционных площадок в столице стала площадь возле Ледового дворца.

Особым спросом в преддверии православной Пасхи пользуются яйца. На прилавках мясо, рыба, сыры, овощи-фрукты, мучные изделия и всевозможные сладости, а также семена и даже корзины для будущего урожая. Кроме сельскохозяйственной и продовольственной продукции, областные предприятия предложили покупателям промтовары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.