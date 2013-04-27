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Сезонные ярмарки в преддверии Пасхи проходят по всей стране

27 апреля 2013 14:36
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Новости Беларуси. Все для дачного сезона, пасхального стола, а также продукты и товары на каждый день. На сезонных ярмарках, которые проходят по всей стране, представлен самый широкий ассортимент. Одной из традиционных площадок в столице стала площадь возле Ледового дворца.

Особым спросом в преддверии православной Пасхи пользуются яйца. На прилавках мясо, рыба, сыры, овощи-фрукты, мучные изделия и всевозможные сладости, а также семена и даже корзины для будущего урожая. Кроме сельскохозяйственной и продовольственной продукции, областные предприятия предложили  покупателям промтовары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пасха # общество

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