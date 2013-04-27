Александр Лукашенко поздравил ЮАР с национальным праздником - Днем свободы

Новости ЮАР. В ЮАР отмечают национальный праздник — День свободы. В этот день в 1994 году вступила в силу первая в истории страны конституция.

Дипломатические отношения между Беларусью и ЮАР установились еще 10 лет назад. За это время с африканской страной налажено тесное сотрудничество, товарооборот составляет более 60 млн. долларов и постоянно растет.

Президента Южно-Африканской Республики и народ этой страны с национальным праздником поздравил Глава нашего государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.