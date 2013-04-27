Берёзовый сок: как правильно собрать и не заплатить штраф до 20 базовых величин?

Березовый сок не только необычайно приятен на вкус, но и обладает массой целебных свойств. К примеру, если выпивать хотя бы стакан березовика в день, можно с легкостью забыть об усталости, сонливости и депрессии, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Лучше всего собирать березовые слезы в экологически чистых местах, чтобы деревья располагались подальше от дороги. Березу нужно выбирать с хорошо развитой кроной, диметр дерева долженбыть не меньше 20 см.

Андрей Калечиц, помощник лесничего:

Сначала происходит снятие верхнего слоя. Дальше - подрез под углом 45º по вертикальной оси. Сам подрез должен быть от корневой шейки выполнен на высоте 35-50 см.

В отверстие прикрепляется лоток из бересты или другое полукруглое приспособление.

Больше всего сока береза отдает в период с 12 до 18 часов. В сутки от здорового дерева можно получить до 30 литров целебной жидкости.

Андрей Калечиц:

Для сбора сока в основном назначаются березы, которые в ближайшие 5 лет будут вырубаться. Они уже полностью подходят к технической годности. В дальнейшем будут реализованы или на нашем рынке, или на экспортном.

После того, как сок собран, нужно помочь дереву побыстрее выздороветь! Для этого отверстие туго закрывается воском, пробкой или замазывается глиной.

Поскольку весна в этом году запоздалая, то и добывать березовик начали поздно. Сейчас самая активная пора. Лесхозы уже заготовили сотни тонн сока. Но это далеко не предел. Добывать березовик можно и самостоятельно, но только с деревьев, которые растут на ваших участках.

Андрей Калечиц:

Нужно получить лесорубочный билет. Должен быть отведен специальный участок, который подходит по возрасту и другим показаниям. За незаконную добычу березового сока штраф до 20 базовых величин.