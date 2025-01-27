Эксперты из разных стран обсудили важность электорального суверенитета за круглым столом в Минске

Из каких составляющих складывается понятие «электоральный суверенитет», как его защитить и кто пытается подорвать? Эти и другие вопросы обсуждали ведущие аналитики, ученые и политики Беларуси, России, Сербии, Молдовы, Азербайджана и других стран за круглым столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная повестка и геополитическая ситуация в целом делают эту тему все более актуальной. Белорусы на собственном опыте убедились, как важно уметь защитить право самостоятельно, без указаний извне выбирать свое завтра.

Понятие «электоральный суверенитет» мы закрепили в одном из ключевых документов – Концепции нацбезопасности. Оно подразумевает, что никто не имеет права вмешиваться в выборы независимого государства.