Эксперты из разных стран обсудили важность электорального суверенитета за круглым столом в Минске
Из каких составляющих складывается понятие «электоральный суверенитет», как его защитить и кто пытается подорвать? Эти и другие вопросы обсуждали ведущие аналитики, ученые и политики Беларуси, России, Сербии, Молдовы, Азербайджана и других стран за круглым столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная повестка и геополитическая ситуация в целом делают эту тему все более актуальной. Белорусы на собственном опыте убедились, как важно уметь защитить право самостоятельно, без указаний извне выбирать свое завтра.
Понятие «электоральный суверенитет» мы закрепили в одном из ключевых документов – Концепции нацбезопасности. Оно подразумевает, что никто не имеет права вмешиваться в выборы независимого государства.
Олег Макаров, директор белорусского института стратегических исследований:
Выборы стали тем моментом, когда сосредотачиваются основные риски в отношении государств, любых государств. И в связи с этим вопрос электорального суверенитета, то есть возможности государства самостоятельно, по воле своего народа принимать решения о своем будущем, становится серьезной проблемой.
Константин Старыш, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Молдова):
Внешние наблюдатели, еврокомиссии, вашингтонский обком, брюссельский райком – уже неважно. Важно, чтобы состав и действия власти отражали мнения большинства населения страны. Это есть в Беларуси, этого, увы, сегодня нет в Молдове.
В центре внимания участников – вопросы обеспечения электоральной безопасности и противодействия вмешательству в выборы. Эксперты разных стран обменялись опытом, наработанным в ходе проведения избирательных кампаний.