Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Беларусью в военной сфере

В Минске с визитом начальник Военной академии боливарианской республики бригадный генерал Алексис Лопес Рамирес. Делегация ознакомится с системой подготовки военных кадров в Беларуси, а также с учебно-материальной базой нашего вуза.

Отметим, сотрудничество наших стран в военно-технической области длится почти пять лет. Подписан ряд соглашений. В военной Академии Беларуси получают образование венесуэльские военные. Кроме этого латиноамериканская страна заинтересована в технологиях, которыми располагает военно-промышленный комплекс Беларуси. В частности, по созданию системной обороны государства.

Алексис Лопес Рамирес, начальник Военной академии боливарианской республики Венесуэла:

– Благодаря нашим президентам отношения между нашими странами развиваются в нужном направлении. Мой визит, в первую очередь, призван, чтобы укрепить и усилить это направление. Мы очень гордимся тем, что наши курсанты проходят обучение в этом престижном учебном заведении. Мы также хотим в целом ознакомиться со структурой образования Военной академии Беларуси, поскольку в нашей стране процесс обучения сейчас в стадии активных преобразований. В этом смысле белорусский опыт нас очень интересует.