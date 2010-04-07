Мингорисполком: Сегодняшний школьник с первого класса в информационных процессах, не говоря уже о старшеклассниках

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Михаил Сергеевич! Какие у Вас остались самые яркие впечатления от школьных и студенческих лет?

Михаил Титенков: Я учился в сельской школе на Витебщине. Тогда еще была 8-летка.

От учебы в этой школе у меня остались только самые восторженные впечатления, особенно от учителей, которые наряду с родителями учили нас реальной жизни. Я очень много из той школы почерпнул, поэтому до сих пор вспоминаю школьную пору.

Мне приходилось каждый день преодолевать путь в 5 км до школы через лес. Но это были незабываемые километры, незабываемые впечатления. Самые прекрасные воспоминания у меня остались от Богдановской 8-летней школы.

Потом я закончил БГУ. Там тоже очень хорошая преподавательская среда. Таких хороших отношений «педагог-студент» я больше нигде не видел. Преподаватели там относились к студентам по-отечески.

Екатерина Забенько: Как Вы считаете, какие самые существенные перемены произошли в системе белорусского образования после Ваших учебных лет?

Михаил Титенков: Когда я учился, я и понятия не имел, что такое компьютер и информационные технологии. Сегодняшний школьник уже с первого класса в информационных процессах, не говоря уже о старшеклассниках. Объем получаемых знаний неимоверно возрос.