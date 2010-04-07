Почему в одних школах «все по-старому», а другие оборудованы по последнему слову образовательных тенденций?

Корреспонденты телеканала СТВ Валентина Железная и Татьяна Кибалко убедились — в Минске есть школы, где маленькая перемена большой тест на выносливость. А часовой урок физкультуры превращается в физкультминутку.

В глазах этого загнанного в угол деревянного музыканта будто застыл немой вопрос: когда же проектам старейшей альма-матер вернут крылья?

Вот так: выходишь за дверь — и некуда податься.

Мы — долгое эхо друг друга. Это уже не просто строчка ретро-шлягера. Слова, облетевшие весь мир, здесь обрели крылатый смысл. Ведь жителям этих домов стоит только выйти на балкон, и ты уже будто в партере. Но если для старожилов аккорды симфоний и этюдов — отдых для души, то юным моцартам в музыкальном дворике от звуков не отдохнуть.

Обещанных 18 соток под спортивную площадку виртуозы в прямом смысле уже три года ждут. Баскетбольные кольца, футбольные ворота и спринтерские дистанции уступили место бытовому городку. И вместо ровного синтетического покрытия здесь далеко не эстетический рельеф.

Андрей Колядич, директор государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки»:

Мы искренне надеялись, что ремонт будет иметь какие-то ограниченные сроки. По решению Мингорисполкома, с 1 марта эта площадка должна была приведена в соответствующий вид — выровнена, очищена — и передана нам для уже благоустройства.

Но оказалось, что Мингорисполком решил вообще отобрать у детей спортивную площадку, причем без обсуждения каких-то альтернативных возможностей. Нам просто сообщили, что у нас не будет спортивной площадки.

В то, что на нет и суда нет, директор республиканской гимназии- колледжа Андрей Евгеньевич верить отказался. 400 автографов родителей под просьбой вернуть ученикам право на спортивный досуг на свежем воздухе хранит как зеницу ока. Ведь в этой форс-мажорной ситуации только они могут сыграть первую скрипку.

Андрей Колядич, директор государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки»:

Летом мы водим детей на стадион одной из средних школ, путь до которой занимает 15 минут. Получается, приходится тратить на дорогу 15 минут туда и 15 минут обратно. Урок длится 45 минут. Сами видите, что остается от занятия. Мы с большим разочарованием и недоумением узнали о том, что Мингорисполком планирует изъять этот участок для строительства административного здания курии.

Вот только одно «но»: окна курии уже не первый год виднеются из окон музыкальной альма-матер. Потому в этих четырех стенах играть приходится не по нотам. Тем не менее, темп не сбавляют. Ведь каждое упражнение музыкантам на руку.

Андрей Колядич, директор государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки»:

Главное — сохранить здоровье музыканта, не навредить его игровому аппарату. Необходимо культивировать все игровые виды спорта, которые, безусловно, связаны с общей подвижностью, — баскетбол, мини-футбол, а также легкую атлетику.

Учащаяся государственного учреждения образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки»:

Разумеется, необходимо оздоравливаться, и для этого следует выходить на улицу. Сидеть в здании — не самый лучший способ улучшения здоровья. Нам нужна спортивная площадка.

Только на первый взгляд это оранжерея экзотических растений. На самом деле, в экспериментальном зимнем саду не так, как в Ботаническом. О том, что мы находимся в школе поколения «next» говорит вид из окна.

Заметим: здесь спорт тоже на границе с искусством. Только в воле к своим маленьким победам школьников не ограничивают. Разогнаться есть где: и на стадионе под открытым небом, и в крытом современном манеже — спецпокрытие, мячи, как на лиге чемпионов, и места, причем не только для игроков, но и для болельщиков. Потому и манит юных Бекхэмов к воротам даже на каникулах.

Юные футболисты:

Я пришел сюда с другой школы, у нас такого зала нет. Тут и для болельщиков есть места, и зал большой, в котором можно вволю побегать. У нас есть два спортивных зала: один большой, один средний, есть тренажерный зал, в котором девочки приводят себя в форму, а мальчики наращивают мышцы.

В этом зале можно стать настоящим профессионалом, поскольку здесь созданы все необходимые для этого условия. В этом зале очень качественный пол, на котором ноги совсем не скользят. Я думаю, здесь занимались бы Христиан и Рональдо, если бы им дали такой шанс.

Как орешки здесь щелкают не только азбуку. От А до Я — логические цепочки, задачи повышенной сложности. После такого тест-контроля в три счета даже ход конем.

Девочка:

Мне приятнее учиться в этой школе, чем в той, где я училась раньше. И оценки у меня тут гораздо лучше стали.

Шаг вперед здесь сделали не только методики, но и технологии. В аудиториях — не «все по-старому», а все — по последнему слову образовательных тенденций: IT-новинки, плазменные мониторы и даже теннисная площадка.

Мальчик:

Я даже не могу вспомнить, как было в старой школе, потому что я ее практически забыл за этот год. Здесь все намного лучше.

Здесь обед не по принуждению. К столам сбегаются на запах свежих щей и каши по-домашнему. Почти ресторанное меню и на первое, и на второе, и на третье.

Девочка:

В этой столовой кормят очень вкусно, как дома.

Пробу кулинарным изыскам школьной столовой поставила и наша съемочная группа. Дегустация — на 10 баллов!

На сытый желудок — здоровый сон. После громких развлечений — тихий час. В группе продленного дня маленькие непоседы чувствуют себя как дома.

В свои восемь лет Максим Венско характер виолончели знает как свои пять пальцев. Пальцев, которые даже сам маэстро Владимир Перлин называет гениальными: ведь им порой поддается то, что даже ему неподвластно. Вундеркиндам с такими возможностями, говорят педагоги, хоть бы часть возможностей из распоряжения современных школ.

Вот и получается: от высокой поэзии к грустной прозе жизни... Ведь не дело это: на пробежку — в коридор.

Владимир Перлин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я часто демонстрирую детям упражнения, которые они должны делать, в этом классе. К сожалению, больше негде.