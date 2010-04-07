Мингорисполком: Проблема нехватки школ в Минске — просто временная

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Михаил Сергеевич! В сюжете очевидно, что контраст между минскими учреждениями образования очень существенный. Нам хотелось бы знать, могут ли юные музыканты рассчитывать на то, что возле школы все-таки появится хоть маленькая спортивная площадка?

Михаил Титенков: В этом вопросе я целиком на стороне детей. В вопросе, о котором говорил директор, точка еще не поставлена. Мы поручили Комитету архитектуры и строительства совместно с Министерством культуры рассмотреть эту проблему и решить ее в пользу детей.

Однако тут есть и другая сторона. На протяжении нескольких лет в центре города данный участок земли, который принадлежит этому учебному учреждению, находился в не самом лучшем виде. Тогда никто не обращал на него внимания.

Я считаю, что в данном случае совсем необязательно размещать футбольное поле или волейбольную площадку. Можно создать все необходимые условия для игровых видов спорта, например тенниса. Здесь должны учитываться интересы детей. К тому же, эта площадка должна украшать город.

Екатерина Забенько: Вторая школа, о которой рассказывалось в сюжете, представлена как положительный пример. А какие у Вас впечатления?

Михаил Титенков: Я не ожидал увидеть такой уникальный проект, как эта школа в Сухарево. Несомненно, даже сама атмосфера, которая царит в этой школе, дисциплинирует детей: они становятся более серьезными, сами принимают участие в делах школы.

Екатерина Забенько: В новых микрорайонах, например в Каменной Горке, первые новоселы уже получили ключи от квартир. Всего там будет жить 70 тысяч человек, в основном молодые семьи. Дома заселяются, а школ еще нет. Как быстро их построят?

Михаил Титенков: В этом году мы построим две школы, в том числе и в микрорайоне «Каменная Горка-1». Рядом построена школа, но она находится через дорогу. Проблема нехватки школ — просто временная.