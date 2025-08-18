Велосипеды и самокаты – как изменили ПДД для владельцев средств персональной мобильности

Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Наверное, на новые правила дорожного движения нужно обратить внимание, особенно любителям велосипедов и самокатов.

Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Трендами этого лета в том числе останется подписанный главой государства указ о внесении изменений в правила дорожного движения. Много инноваций, которые, в принципе, меняют ход дорожного движения для многих пользователей. Основными – это все-таки для средств персональной мобильности и пользователей средств персональной мобильности. Уточняется термин, сегодня это уже водители транспортных средств. Транспортное средство двухколесное, на котором уже запрещена перевозка пассажиров. Скорость не более 25 км в час. Сегодня контролироваться эти средства персональной мобильности будут органами внутренних дел. Отличительным признаком будет все-таки скорость. Все, что выше 25 км в час, мы уже будем расценивать, как мопеды и мотоциклы. Хотелось бы все-таки отметить, что те изменения, которые есть в правилах дорожного движения, регламентируют правоотношения для пользователей средств персональной мобильности. К примеру, скорость движения в населенном пункте не более 10 км в час, за исключением передвижения на велодорожках. В городе Минске уже порядка 350 км велодорожек, тем не менее безопасность дорожного движения никто не отменял. Хотелось бы отметить, что средства персональной мобильности, которые по своей массе свыше 35 кг по весу, запрещены к использованию на тротуарах, в том числе на велодорожках, которые совмещены с пешеходной частью. В тех ситуациях, когда, чтобы попасть с одной велодорожки на другую, придется проехать через участок, где эта велодорожка обрывается – остановочные пункты, какие-то перекрестки, либо еще иные участки уличной дорожной сети города.