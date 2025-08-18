Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад, что вы к нам добрались.
Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Здравствуйте! Мы будем готовить беспроигрышные блюда.
Александр Осенко:
А как развилась ваша личная карьера?
Ольга Политико:
Хотелось что-то и себе доказать, и для страны что-то сделать.
Александр Осенко:
А как быстро вы адаптируетесь под наших модников?
Ольга Политико:
Louis Vuitton делали на нашей коже, ну что вы.
Александр Осенко:
Семья-то большая?
Ольга Политико:
Муж, двое детей, да.
Александр Осенко:
А производственная?
Ольга Политико:
565 человек.
Александр Осенко:
А как быстро вы освоились в этой специальности?
Ольга Политико:
Вечно куда-то лезешь, лезешь.
Александр Осенко:
То есть вы всегда такой были бойкой с детства?
Ольга Политико:
Ой, всегда! Вышли мы на рынки Индии. Очень хочется выйти на рынок Китая.
Александр Осенко:
А посолите мне, пожалуйста.
Ольга Политико:
Что я скажу, в Александра Александровича влюбилась, пересолила.
Александр Осенко:
Как это вкусно.
Ольга Политико:
Ой, как жарко.
Александр Осенко:
Жарче, чем в кресле генерального директора?
Ольга Политико:
Здесь, видите, можно поменяться.
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