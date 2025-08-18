Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Ольга Политико: Хотелось что-то и себе доказать, и для страны что-то сделать.

Александр Осенко: А как развилась ваша личная карьера?

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: Здравствуйте! Мы будем готовить беспроигрышные блюда.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Рад, что вы к нам добрались.

Ольга Политико: Louis Vuitton делали на нашей коже, ну что вы.

Александр Осенко: А как быстро вы адаптируетесь под наших модников?

Александр Осенко:

А как быстро вы освоились в этой специальности?

Ольга Политико:

Вечно куда-то лезешь, лезешь.

Александр Осенко:

То есть вы всегда такой были бойкой с детства?

Ольга Политико:

Ой, всегда! Вышли мы на рынки Индии. Очень хочется выйти на рынок Китая.