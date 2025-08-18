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Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»

18 августа 2025 15:07
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Рад, что вы к нам добрались. 

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: 
Здравствуйте! Мы будем готовить беспроигрышные блюда.

Александр Осенко:
А как развилась ваша личная карьера?

Ольга Политико:
Хотелось что-то и себе доказать, и для страны что-то сделать.

Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
А как быстро вы адаптируетесь под наших модников?

Ольга Политико:
Louis Vuitton делали на нашей коже, ну что вы.

Александр Осенко:
Семья-то большая?

Ольга Политико:
Муж, двое детей, да. 

Александр Осенко:
А производственная? 

Ольга Политико:
565 человек.

Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
А как быстро вы освоились в этой специальности?

Ольга Политико:
Вечно куда-то лезешь, лезешь.

Александр Осенко:
То есть вы всегда такой были бойкой с детства?

Ольга Политико:
Ой, всегда! Вышли мы на рынки Индии. Очень хочется выйти на рынок Китая.

Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
А посолите мне, пожалуйста.

Ольга Политико:
Что я скажу, в Александра Александровича влюбилась, пересолила.

Александр Осенко:
Как это вкусно.

Ольга Политико:
Ой, как жарко.

Александр Осенко:
Жарче, чем в кресле генерального директора?

Ольга Политико:
Здесь, видите, можно поменяться.

Louis Vuitton делали на нашей коже – Ольга Политико в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 24 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.

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