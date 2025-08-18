Автостанцию по новому для Беларуси проекту открыли в Жодино – там много уникального

Умные остановки, станция быстрой зарядки гаджетов, а еще транспорт будущего. В Жодино реализуют концепцию «зеленого города». Здесь уже активно используют электробусы, а недавно в городе машиностроителей возвели современную автостанцию нового поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие архитектурные решения и технологии внедрены для комфорта перевозок? Узнала Анна Куртасова.

Автостанция «Жодино» расположена в самом центре города. Здание устарело, поэтому было принято решение о его реконструкции. После модернизации произошел полный апгрейд транспортного узла.

Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:

Автостанция проектировалась с учетом минимальных потребительских качеств, это пилотный проект, быстровозводимое здание.

Архитектура автостанции выполнена в современном стиле. Внутри просторный вестибюль с электронными табло расписания и аудиогидом. Есть зона ожидания на 32 места. Общая вместимость автостанции – 120 человек.

Ольга Волчек, старший билетный кассир автостанции «Жодино»:

На автостанции имеется комната отдыха для персонала. Установлена новая техника.

Анна Куртасова, корреспондент:

Рядом с автостанцией появилась оригинальная и экологичная новинка – станция подзарядки гаджетов. Инновационная конструкция в виде велотренажера позволяет вырабатывать электроэнергию. Достаточно начать крутить педали – и одновременно смартфон заряжается через USB.

Пока станция функционирует как тренажер и велопарковка – для этого оборудованы специальные места. А скоро можно будет заряжать и телефон.