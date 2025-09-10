Порядка 370 фур ожидают очереди на въезд в Польшу – перевозчики негодуют из-за запрета
Польша заявила о приостановке движения транспорта на белорусско-польской границе с полуночи 11 сентября, в том числе железнодорожного. 10 сентября работает два сопредельных пункта пропуска – автомобильный «Брест» и грузовой «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В электронной очереди зарегистрировано свыше 1 400 автомобилей и около 50 автобусов – их число выросло примерно в четыре раза по сравнению с утром. Польские службы за последние сутки оформили 38 % автомобилей от пропускной способности. Ажиотажа среди пассажиров и водителей нет. Впрочем, количество ожидающего транспорта продолжает расти.
Пока еще открыт – что происходит в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей.
В пункте пропуска «Козловичи» количество фур возросло на 180 за последние сутки. Сегодня ожидает въезда 370 фур. Перевозчики негодуют и даже не скрывают своего недовольства. Приостановка движения в пункте пропуска даже на несколько дней – это удар по бизнесу. И в первую очередь польскому. Штрафы по контрактам, сорванные поставки и застрявшие грузы.
Они делают сами себе хуже, поляки, что закрывают. Некоторые поляки уже отворачиваются от «Бреста», не хотят сюда ездить. Потому что машины сейчас простоят 5-10 дней, они здесь не работают, просто стоят. И нам сейчас приходится, получается, за эти сутки повыгонять все машины назад в Польшу, потому что польские директора переживают за свои машины, что, не дай бог, они тут останутся навсегда. Если границы, например, не откроют. Или на месяц, два. С нашей стороны никакой агрессии нет, но как будет у них – будем смотреть. И надеяться на лучшее.
Отметим, что в МВД Литвы не рассматривают возможность закрытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Литовское направление остается самым загруженным для фур – суммарно ожидает порядка 710 большегрузов. Литовские пограничные службы едва ли пропустили 22 % транспорта от нормы.