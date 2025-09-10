Порядка 370 фур ожидают очереди на въезд в Польшу – перевозчики негодуют из-за запрета

Польша заявила о приостановке движения транспорта на белорусско-польской границе с полуночи 11 сентября, в том числе железнодорожного. 10 сентября работает два сопредельных пункта пропуска – автомобильный «Брест» и грузовой «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В электронной очереди зарегистрировано свыше 1 400 автомобилей и около 50 автобусов – их число выросло примерно в четыре раза по сравнению с утром. Польские службы за последние сутки оформили 38 % автомобилей от пропускной способности. Ажиотажа среди пассажиров и водителей нет. Впрочем, количество ожидающего транспорта продолжает расти.