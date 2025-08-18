В Логойске появился тематический мурал в честь героев уборочной кампании

Автор работы – местная художница. Объемный рисунок нанесли на фасад одного из жилых домов. А в основе – народные традиции, непростой труд хлеборобов, а также семейные ценности. К слову, в городе это не первый арт-объект в честь работников АПК. В прошлом году в Логойске появилась скульптура агронома.

Станислава Маркевич, ведущий агроном – государственный инспектор Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по Логойскому району:

Мурал посвящается нашим агрономам белорусским, той работе, которую они проделывают в сельском хозяйстве, это много о чем говорит. Как написано на мурале: «Ёсць хлеб, ёсць і жыццё». Безусловно, хлеб добывается у нас с поля. Очень важно – побольше таких арт-объектов, побольше уделять внимание сельскому хозяйству и тем агрономам, которые работают.

Хлеборобы ежедневно вносят значительный вклад в общий каравай страны. Так, на счету хозяйств Логойского района более 40 тысяч тонн намолоченного зерна, без учета кукурузы, гречихи и проса.