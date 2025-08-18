Тонировка разрешена. Что надо знать водителям о правилах ПДД, рассказал эксперт

Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Резонансное изменение в правилах дорожного движения. Уже огромное количество мемов в социальной сети. 1 сентября 2025 года мамы ведут детей в школу, автомобилисты едут и делают тренировку на свои автомобили. Очереди чуть ли не до декабря 2025 года. Сейчас мы проанонсируем, и будут еще до июля 2026 года. Что можно, что нельзя?
Денис Ливанович, заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В новой редакции (с 1 сентября 2025 года), которая вступит в правила дорожного движения, разрешена будет тонировка, в том числе путем нанесения пленочных покрытий задней полусферы транспортного средства. В это входят заднее боковое и заднее ветровое стекло. У нас будет инновация по применению автошторок, которая устанавливается в проем стекла задних боковых и заднего ветрового. Хотелось бы сразу предостеречь, что со стороны Госавтоинспекции будет максимально пристальное внимание.
Даваться будет принципиальная оценка действиям тех водителей, которые будут уже дальше пренебрегать теми правилами, которые будут предписаны, и тонировать передние боковые и переднее ветровое стекла. Их действиям будет даваться принципиальная оценка, привлекаться к административной ответственности. Я буду уверен, что в дальнейшем они не захотят этого делать.
Подробности в видео.