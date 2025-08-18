Тонировка разрешена. Что надо знать водителям о правилах ПДД, рассказал эксперт

Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Резонансное изменение в правилах дорожного движения. Уже огромное количество мемов в социальной сети. 1 сентября 2025 года мамы ведут детей в школу, автомобилисты едут и делают тренировку на свои автомобили. Очереди чуть ли не до декабря 2025 года. Сейчас мы проанонсируем, и будут еще до июля 2026 года. Что можно, что нельзя?