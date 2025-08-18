Как защитить ребёнка от падения из окна – узнали у специалиста

Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Когда не от погоды зависит угроза для ребенка, а в первую очередь от того, как оборудована квартира, как ни странно. Как обезопашены окна от того, чтобы ребенок из них не выпал. Расскажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы избежать возможности падения детей из окон?