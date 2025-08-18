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Как защитить ребёнка от падения из окна – узнали у специалиста

18 августа 2025 15:23
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Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Когда не от погоды зависит угроза для ребенка, а в первую очередь от того, как оборудована квартира, как ни странно. Как обезопашены окна от того, чтобы ребенок из них не выпал. Расскажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы избежать возможности падения детей из окон?

Как защитить ребёнка от падения из окна – узнали у специалиста-2

Михаил Чикин, вриод начальника отдела линейного процессуального контроля управления процессуального контроля УСК по городу Минску:
Родители непосредственно отвечают за создание необходимых и безопасных условий для своих детей, чтобы столы, стулья максимально были отодвинуты от окон, чтобы у ребенка не было лишнего соблазна забраться по ним и получить беспрепятственный доступ к окну. 

Немаловажным является факт установки на окнах специальных блокирующих устройств. Некоторые родители заблуждаются относительно установления на окна москитных сеток. Москитные сетки в полной мере не могут обеспечить безопасность детей. То есть при небольшом надавливании от собственного тела ребенка, если облокотился, посмотрел в окно, она может выпасть. И следом за москитной сеткой может выпасть ребенок.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Правила безопасности

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