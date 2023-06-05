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Велопробег к 170-летию пожарной службы Беларуси прошёл в Борисовском районе

05 июня 2023 14:23
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Новости Беларуси. 400 участников собрал велопробег спасателей столичного региона на Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За плечами работников МЧС и членов их семей более 40 километров. Старт дали на «Борисов-Арене».

Велопробег к 170-летию пожарной службы Беларуси прошёл в Борисовском районе-1

Это место традиционно собирает тысячи людей, болеющих за победу земляков на футбольном поле. После торжественной церемонии открытия велоколонна направилась в сторону деревни Пересады. Там спасатели возложили цветы к мемориалу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и высадили аллею. После небольшой остановки велосипедисты преодолели еще 20 километров до деревни Гливин. А финальной точкой маршрута стал оздоровительный лагерь «Світанак».

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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