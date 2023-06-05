В Минском зоопарке выбрали имя для зубрёнка

Новости Беларуси. Представления, презентация и церемония наречения. В Минском зоопарке увлекательно отметили День окружающей среды. Для гостей провели целую серию мероприятий. Ключевым моментом праздника стала лотерея, с помощью которой выбрали имя для зубренка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О пополнении в семействе зубров сообщили в декабре минувшего года. Но до этого дня теленка называли просто малышом. Теперь он будет носить гордое имя Базальт. К слову, сегодня семейство зубров празднует еще и новоселье. Новые апартаменты куда просторнее предыдущих: площадь вольера почти 2 000 квадратных метров. Специалисты постарались сделать его максимально комфортным для лесных гигантов. Здесь деревья и кустарники, водоем и утепленный домик для зимовки. А понаблюдать за жизнью зубров теперь можно с новой смотровой площадки. С высоты открывается отличный обзор на территорию вольера.

Александр Сафронов, директор Минского зоопарка:

Идея переселить сюда зубров родилась два года назад во время восстановления околоводной тропы. Мы увидели участок нашей земли, приступили к ее воплощению. Работали с грунтом, готовили площадку, благоустраивали ее.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Природа – это то богатство, которое мы должны не только сохранить, но и приумножить. В последующем, как показывает практика, именно такие места и становятся местом не просто притяжения граждан, а именно развития этой территории.