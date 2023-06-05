Белорусские вузы завершают приём документов на целевое обучение

В главном медицинском университете страны на целевую форму подготовки планируют принять 512 человек. Но заявок значительно больше – документы подали свыше 800 ребят. Поступить смогут только лучшие. Особый конкурс сформировался на лечебный, стоматологический и фармацевтический факультеты. «Целевикам» для поступления достаточно предоставить две оценки – это балл аттестата и результат устного испытания по профильному предмету. К слову, в этом году заказчиками для подготовки кадров могли стать не только организации областных центров, но и столичные предприятия.

Андрей Гиндюк, ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ: Сегодня целевое – это очень удобная возможность подать документы и попробовать. Это дополнительный шанс поступить, возможность поехать к себе домой и иметь гарантированное рабочее место на первые пять лет. А развиваться можно в профессии всегда, всю жизнь. В медицине нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед, и это должно быть призвание.

Диана Василенко:

Я работаю на данный момент на скорой помощи фельдшером выездной бригады. Я узнала, что целевые выдаются на скорую, и так как я работаю не первый год, решила брать целевое. Потому что ты уже знаешь, куда идешь дальше. Отрабатываешь пять лет, и у тебя уже есть место.

Уже в конце следующей недели ребята, которые подавали документы на целевую форму подготовки, узнают, поступили они или нет. 16 июня пройдет зачисление. Основной прием документов в вузы будет проходить с 17 по 25 июля на бюджет и по 9 августа – на платное.