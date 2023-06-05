3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?

Новости Беларуси. Тысячи благодарных пациентов, более 100 сотрудников и безупречная репутация. У 3-й городской стоматологической поликлиники юбилей – 65 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свою историю учреждение здравоохранения начинает с 1958 года.

Тогда она располагалась на улице Захарова. Спустя четверть века стоматология переехала на Киселева, где функционирует и по сей день. Отметим, что сегодня это единственная государственная круглосуточная стоматологическая поликлиника не только в Минске, но и в республике. Юбилей учреждение отметило с размахом: во время торжеств наградили лучших сотрудников среди врачей и среднего медицинского персонала.

Екатерина Киселева, медицинская сестра 3-й городской стоматологической поликлиники:

Это первое мое рабочее место, я очень хотела распределиться именно в эту поликлинику стоматологическую, попался такой шанс. Я очень счастливая, такой коллектив, работа. Мне очень все нравится, хочу прям остаться здесь.

Александр Исаев, врач-стоматолог-ортопед 3-й городской стоматологической поликлиники:

В этом году 25 лет, как я работаю в этой стоматологической поликлинике. За 25 лет уже три поколения пациентов выросло за мою бытность. Приходили бабушки, которые еще 20 лет назад были еще относительно молодыми. Сейчас приходят уже их внуки, которые уже довольно-таки взрослые люди.