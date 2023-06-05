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3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?

05 июня 2023 14:21
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Новости Беларуси. Тысячи благодарных пациентов, более 100 сотрудников и безупречная репутация. У 3-й городской стоматологической поликлиники юбилей – 65 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свою историю учреждение здравоохранения начинает с 1958 года.

3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?-1

Тогда она располагалась на улице Захарова. Спустя четверть века стоматология переехала на Киселева, где функционирует и по сей день. Отметим, что сегодня это единственная государственная круглосуточная стоматологическая поликлиника не только в Минске, но и в республике. Юбилей учреждение отметило с размахом: во время торжеств наградили лучших сотрудников среди врачей и среднего медицинского персонала.

3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?-3

Екатерина Киселева, медицинская сестра 3-й городской стоматологической поликлиники:
Это первое мое рабочее место, я очень хотела распределиться именно в эту поликлинику стоматологическую, попался такой шанс. Я очень счастливая, такой коллектив, работа. Мне очень все нравится, хочу прям остаться здесь.

3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?-5

Александр Исаев, врач-стоматолог-ортопед 3-й городской стоматологической поликлиники:
В этом году 25 лет, как я работаю в этой стоматологической поликлинике. За 25 лет уже три поколения пациентов выросло за мою бытность. Приходили бабушки, которые еще 20 лет назад были еще относительно молодыми. Сейчас приходят уже их внуки, которые уже довольно-таки взрослые люди.

3-й стоматологической поликлинике Минска – 65 лет! Как учреждение отметило юбилей?-7

Виктория Музыкантова, главный врач 3-й городской стоматологической поликлиники:
На сегодня в нашем учреждении функционируют два стоматологических отделения по оказанию помощи населению на бюджетной основе, отделение по оказанию платных стоматологических услуг и ортопедическое отделение.

Поздравить сотрудников с круглой датой приехала администрация Центрального района. Настроение задали и звезды белорусской эстрады.

# Юбилеи # Новости Минска и Минской области

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